Academia Tigres muestra contundencia

Academia Tigres comenzó a mostrar sus armas, de cara a la próxima temporada de la Liga Tuchtlán, luego de conseguir una contundente victoria de 8-0 sobre el Centro de Formación Tuxtla, en un encuentro de pretemporada celebrado la mañana de este sábado en las instalaciones de Caña Hueca.

Desde los primeros minutos, el conjunto felino tomó el control de las acciones y mostró una importante capacidad ofensiva, generando constantes llegadas que terminaron por reflejarse en el marcador. La diferencia se fue ampliando conforme avanzaron los minutos, ante un Centro de Formación Tuxtla que tuvo dificultades para contener los ataques del rival.

Figura

La figura ofensiva del partido fue Rubén Zuarth, quien tuvo una actuación destacada al conseguir cuatro de los ocho goles de Academia Tigres. El atacante fue determinante para abrir espacios y concretar las oportunidades generadas por el conjunto felino.

A la cuota goleadora también se sumó Eduardo Díaz, quien aportó dos tantos para ampliar la ventaja. Sara Díaz e Ian Gómez completaron la cifra con una anotación cada uno, en una mañana en la que el cuadro de Academia Tigres consiguió imponer sus condiciones de principio a fin.

El resultado permite a los felinos continuar con su preparación rumbo a la nueva campaña de la Liga Tuchtlán, utilizando este encuentro para observar el funcionamiento colectivo, dar minutos a sus jugadores y afinar detalles rumbo los compromisos oficiales.

Más allá del marcador, compromisos de este tipo representan una oportunidad para que los equipos sigan trabajando en aspectos tácticos y físicos durante la fase de pretemporada. Para Academia Tigres, la goleada significó además una actuación ofensiva que dejó buenas sensaciones por la cantidad de oportunidades generadas y la contundencia mostrada frente al arco.

Vuelta a la tortilla

El Centro de Formación Tuxtla, por su parte, tratará de aprovechar el partido para corregir detalles y continuar su proceso de preparación, en una etapa en la que los equipos afinan sus planteles y buscan llegar en las mejores condiciones al arranque de la competencia.

La actividad de pretemporada continuará para ambos conjuntos, con el objetivo de encontrar el ritmo futbolístico y consolidar sus respectivas plantillas antes de comenzar los compromisos oficiales.

Con ocho goles y sin recibir anotación, Academia Tigres cerró una mañana positiva en Caña Hueca. Rubén Zuarth encabezó la ofensiva con cuatro tantos, mientras que Eduardo Díaz, Sara Díaz e Ian Gómez completaron la producción ofensiva para sellar el 8-0 definitivo.