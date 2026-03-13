Acción y emociones a tope en Liga Uniflag

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una semana 5 electrizante, con acción ininterrumpida en sus campeonatos Open y el debut del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto, en una tarde maratónica de acarreos y “touchdowns” en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Aunque se trató de una jornada relativamente corta —con solo ocho encuentros celebrados—, los clubes en contienda aprovecharon al máximo la oportunidad para sumar puntos importantes, a fin de colocarse desde las primeras semanas en las posiciones de privilegio.

Duelos espectaculares

La actividad comenzó con el debut del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto, en el que Cañoneros y Ocelotes Blancos protagonizaron un duelo muy parejo que terminó empatado 14-14.

Luego se dio paso al Open Femenil, choque en el que las Pamboleras consolidaron su liderazgo al superar con autoridad por 32-6 a Borregas, desplegando un juego ofensivo eficaz y constante. Con este resultado, las Pamboleras se posicionan desde ahora como uno de los equipos a vencer en esta edición

Más encuentros

La categoría open varonil también ofreció partidos de gran intensidad: Mustangs logró un triunfo ajustado de 8-6 sobre Toros, en un duelo en el que la defensa y la estrategia marcaron la diferencia. Por su parte, el representativo de la Unicach brilló con una contundente victoria de 36-8 sobre Baby Rich.

El sector open mixto cerró la jornada con varios choques emocionantes, destacando el de Borregos Jr. Contra Toxic, en el que este último fue superado por 28-20. La Unicach se impuso por 6-0 ante Power Puff, en un juego dominado por la defensiva, que dejó pocas oportunidades para el rival.

Para conclui, Mustangs derrotó por 18-14 a Toros, en tanto que Toros Jr. se llevó uno de los encuentros más cerrados de la tarde, por 13-12, frente a MG Team, en una final que mantuvo la tensión hasta el último segundo.