Ace Up Tuxtla destaca en el Torneo Regional

Los representantes de Ace Up Tuxtla tuvieron una actuación sobresaliente en el Torneo Regional de Tenis avalado por Special Olympics México, celebrado este fin de semana en la ciudad de Puebla. Por primera vez, Chiapas participó en esta justa dentro de la disciplina de Tenis, logrando resultados que confirman el trabajo formativo y la visión inclusiva del programa.

En el Nivel 2, Marioangel Manuel Ituarte Pérez se proclamó campeón tras una serie de encuentros en los que mostró control, disciplina y un crecimiento técnico notable. Su compañero, Carlos Alberto López Zapoteco, también tuvo un desempeño destacado al quedarse con el segundo lugar de la categoría, completando así un podio totalmente chiapaneco.

Dentro del Nivel 3, Nicolás Zucker Aquino conquistó el tercer lugar, reafirmando la consistencia del grupo en su primera participación regional. Bajo la dirección del entrenador José Damián Feria Cruz, los tres atletas pudieron demostrar su evolución en la cancha y el fruto del entrenamiento constante que realizan en la capital chiapaneca.

Tenis inclusivo

Este torneo convocó a atletas de distintos estados, todos reunidos bajo la filosofía de Special Olympics México, un movimiento internacional dedicado a impulsar la inclusión a través del deporte para personas con discapacidad intelectual. Las competencias se desarrollaron con un ambiente de respeto, solidaridad y apoyo entre los participantes, reforzando valores esenciales como el compañerismo, la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo.

Ace Up Tuxtla, fundado por Maricarmen y Mariana Barraza, ha logrado posicionarse como una plataforma inclusiva que transforma vidas mediante la práctica del Tenis. Su misión se centra en proporcionar entrenamiento, acompañamiento y espacios de convivencia a atletas con discapacidad intelectual, especialmente con Síndrome de Down, fortaleciendo sus habilidades físicas, emocionales y sociales. En conjunto con Special Olympics México, la iniciativa promueve su participación en competencias regionales y nacionales, abriendo puertas para que más jóvenes puedan representar a Chiapas en escenarios de alto impacto.

Gracias al esfuerzo de los entrenadores voluntarios, el respaldo del Club Deportivo Tuxtla y el apoyo de la familia Ace Up, los atletas pudieron vivir esta experiencia regional, posicionando al estado en un nuevo nivel dentro del Tenis inclusivo. El entusiasmo mostrado por los deportistas y el compromiso del equipo técnico permiten visualizar un camino prometedor para futuras participaciones.