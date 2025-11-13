Ace Up Tuxtla representará a Chiapas

La delegación chiapaneca de Tenis hará historia al debutar en el Torneo Regional de Special Olympics, certamen que se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre en las canchas del Centro Tenístico Guido Lorandi, en la ciudad de Puebla.

El grupo está integrado por los jugadores Nicolás Zucker Aquino, Carlos Alberto López Zapoteco y Mario Ángel Ituarte Pérez, quienes contarán con la guía del profesor José Damián Feria Cruz. Todos ellos forman parte del programa Ace Up Tuxtla, proyecto que impulsa la práctica del Tenis inclusivo en la capital del estado.

Antes de emprender el viaje, los deportistas recibieron su abanderamiento oficial en las instalaciones del Club Deportivo Tuxtla, acompañados por su entrenador y por Alejandro Feria, representante de la Academia de Tenis Feria. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al profesor Aarón Osorio y a los patrocinadores que han respaldado el crecimiento de la iniciativa.

El acto contó con la presencia de la Maestra Guadalupe Coutiño, en representación de la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar, así como de la Maestra Rosa Isabel Victoria Ruiz, Directora Voluntaria del Subprograma Special Olympics México en Chiapas. Ambas funcionarias destacaron el esfuerzo del equipo y la relevancia del proyecto como ejemplo de inclusión social.

Por su parte, Ace Up Tuxtla agradeció a los directivos del Club Tuxtla por ofrecer el espacio donde los atletas se prepararon para esta nueva experiencia, en la que no solo representarán a su estado, sino también los valores de amistad y perseverancia.

Cabe recordar que Ace Up Tuxtla fue fundada por Maricarmen y Mariana Barraza como una iniciativa sin fines de lucro, enfocada en fomentar la inclusión a través del deporte blanco.

La participación en este Torneo Regional marcará un paso histórico para Chiapas, ya que por primera vez tenistas de la entidad competirán bajo el emblema de Special Olympics, el evento más grande del mundo dirigido a personas con discapacidad intelectual.