ACHTKD se fortalece con selectivo estatal

Con una destacada participación de escuelas afiliadas y una organización de alto nivel competitivo, la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) llevó a cabo con éxito el Campeonato Estatal Selectivo y Estatal de Cintas de Colores, evento que reunió a los mejores exponentes de la disciplina en Chiapas.

La competencia, avalada por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, tuvo como escenario el gimnasio de usos múltiples del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), donde los atletas demostraron sus habilidades en las modalidades de poomsae (formas) y kyorugui (combate), en una jornada que destacó por el nivel técnico y la participación de las nuevas generaciones del arte marcial.

Para el Selectivo Estatal se contó con la presencia de 230 competidores, mientras que el Torneo Estatal de Cintas de Colores registró la participación de 110 artemarcialistas, para conformar un total de 340 deportistas provenientes de diferentes escuelas y municipios de la entidad.

Atletas

Participantes en las categorías infantil, cadete, juvenil, sub-20 y adultos, con el propósito de mostrar su preparación y quedarse con un lugar dentro del proceso de selección que dará seguimiento a los talentos chiapanecos con proyección nacional.

El presidente de la ACHTKD, profesor Fernando Borraz Ballinas, señaló que este campeonato representa un paso importante para el crecimiento del Tae Kwon Do en Chiapas, ya que permitirá identificar a los mejores exponentes que formarán parte de un grupo de seguimiento rumbo a competencias federadas.

“Este selectivo tiene como objetivo integrar un grupo de atletas que serán acompañados en su preparación rumbo a eventos como el Festival Mexicano de Tae Kwon Do en Tamaulipas y la Olimpiada Nacional Conade 2027, además de otros compromisos de carácter nacional”, indicó.

Uno de los aspectos más relevantes del certamen fue la implementación, por primera vez en un evento estatal, de la nueva generación de sistemas electrónicos de puntuación Kempi K2, tecnología que forma parte del Protector and Scoring System (PSS) avalado por World Tae Kwon Do.

Este sistema permitió una mayor precisión en el registro de puntos durante los combates, brindando transparencia y objetividad en las decisiones arbitrales, además de colocar a Chiapas a la vanguardia en la organización de competencias oficiales.

La justa también contó con el respaldo del Colegio Nacional de Árbitros (Conat), así como la participación del juez internacional Orlando Vieira Guzmán, quien coordinó las acciones junto a árbitros mundialistas provenientes del Estado de México y Tabasco, además de jueces nacionales y estatales.

Talento

Con la combinación de talento deportivo, capacitación arbitral y tecnología especializada, el Campeonato Estatal Selectivo y Torneo de Cintas de Colores de Tae Kwon Do dejó un balance positivo para la ACHTKD, que continúa trabajando en el impulso y el desarrollo de los atletas chiapanecos.

De esta manera la asociación reafirma su compromiso de fortalecer la disciplina en la entidad, generando espacios competitivos que permitan a los deportistas avanzar hacia nuevos retos y representar a Chiapas en escenarios nacionales e internacionales.