Actualizan reglamento de Karate en Chiapas

Con el objetivo de fortalecer la preparación de entrenadores, atletas y jueces, se llevó a cabo el 2º Seminario de Actualización del Reglamento de Karate, organizado y avalado por la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas (ADTKDECH). La actividad se desarrolló en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, como parte del plan anual de trabajo de la asociación.

El seminario fue impartido por la sensei Mara Alexandra Díaz Cruz, cinta negra 4º Dan, y contó con aproximadamente 45 participantes, entre entrenadoras, entrenadores, atletas, jueces y árbitros, quienes recibieron capacitación sobre las recientes modificaciones al reglamento de competencia. Estas actualizaciones resultan fundamentales para los eventos federados y para el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El presidente de la ADTKDECH, Gilberto Hernández Maza, destacó que este tipo de actividades buscan consolidar un cuerpo sólido de jueces y árbitros en el estado, con mayor preparación técnica y conocimiento reglamentario. Asimismo, adelantó que en el próximo seminario se espera la participación de un juez internacional, con el propósito de elevar el nivel de capacitación y avanzar en la designación de categorías oficiales para los jueces chiapanecos.