Acuática Master Center destaca en Mérida

Acuática Master Center concluyó con éxito su participación en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, celebrado del 15 al 19 de julio en la alberca olímpica del Complejo Deportivo Kukulcán, en Mérida, Yucatán. El certamen reunió a cerca de mil 200 nadadores, representantes de las 32 entidades federativas y 264 clubes.

El equipo capitalino consiguió en total dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en pruebas individuales y de relevos para Chiapas.

Actuaciones destacadas

Renatta Palacios Martínez encabezó los logros de la AMC al conquistar las medallas de oro en 100 metros pecho, con 1:19.50, y 50 metros pecho, con 35.97 segundos. También obtuvo bronce en 200 pecho, con 2:57.05, y formó parte del relevo 4 x 50 metros combinado que ganó la plata para Chiapas.

Por su parte, Kaori Yáñez Espinosa se quedó con el bronce en 100 metros mariposa, con 1:08.17, y estuvo en el relevo 4 x 50 libre. Además, ocupó el sexto lugar nacional en 100 metros dorso, 100 metros libre y 50 metros mariposa.

Johann Poumian Gordillo consiguió bronce en 200 metros dorso, con 2:13.96, y fue noveno en 100 metros dorso. Fernanda Vidal integró el relevo de 4 x 50 libre que obtuvo el bronce, además de finalizar como quinto en 100 metros dorso, séptimo en 50 metros dorso y noveno en 50 metros mariposa.

También registraron resultados entre los primeros lugares Camila Campos, Bryan Molina, Rafael García, Krystel Cisneros y Dereck Sauza.