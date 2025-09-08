Acumula Jaguares FC su tercera derrota

Jaguares FC sumó su tercera derrota en fila en la Liga Premier de México, tras perder por la mínima diferencia ante Montañeses FC. El duelo, válido por la Fecha 3 —del Grupo 3— se disputó en el estadio Socum de Orizaba, Veracruz.

El cuadro que dirige Francisco Ramírez llegó a este compromiso con la presión de dos derrotas previas —ante Héroes de Zaci e Inter Playa del Carmen— por lo que era prácticamente una obligación ganar, lo cual se vio reflejado en unos primeros minutos de nerviosos, tras los cuales los felinos se asentaron mejor.

El arquero de Jaguares FC, Axel López, volvió a tener buenas intervenciones, mientras que Miguel Guzmán y Javier Hernández intentaron aportar la cuota goleadora que se les sigue negando.

El marcador no se movió en el primer tiempo, mientras que en el segundo lapso fue Montañeses el cuadro que poco a poco fue ganando terreno, hasta poner contra la pared a su rival.

Cuando más intensa era la presión de Montañeses sobre el final cayó el gol que marcó la diferencia, en un tiro de esquina desde la izquierda, donde el balón viajó al primer poste y César Cortés estuvo atento para dar un cabezazo que cruzó al guardameta felino para el 1-0 al minuto 78.

El equipo de la selva no dejó de luchar hasta el último instante y tuvo una gran ocasión para empatar sobre el final, pero el arquero tapó un remate a quemarropa para mantener el resultado.

Llegó el silbatazo final y de esta manera Jaguares FC hilvanó su tercer descalabro en este arranque del torneo.

A los chiapanecos no les toca actividad en la jornada 4, por lo que su siguiente partido será hasta la Fecha 5 (20 de septiembre), recibiendo a Pioneros de Cancún.