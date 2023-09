AD FC quiere recuperar el liderato en la J13

Acceso Directo FC y Aniquiladores se verán las caras en la jornada 13 del Campeonato de Futbol dominical de la Liga Súper 7 Chiapas. El enfrentamiento se disputará este domingo en las instalaciones de Futbol Total EBC a partir de las 19:00 horas. Los “vinotinto” están obligados a ganar si es que buscan recuperar el liderato general de la campaña.

El sublíder de la clasificación ADFC tendrá un nuevo reto este domingo en la capital chiapaneca. El cuadro invicto se verá las caras con el décimo primer puesto. Aniquiladores llegará a este encuentro con la intención de mantener su racha de victorias, pues desde su ingreso no ha podido demostrar su mejor versión debido a los resultados obtenidos.

Entre las cualidades de los rivales se encuentra el armado rápido, ya que luego de 12 partidos se han destacado por la velocidad de sus jugadas y la facilidad que tienen para anotar goles. Sin embargo, sus oponentes se ubican dentro del “top 3” de mejores defensivas, por lo que se espera un cotejo con pocas anotaciones.

Por parte de ADFC, la buena racha se cortó hace un par de duelos; en donde solamente sumó una unidad pues empató en contra de Manchester City, no obstante aún no han conocido la derrota. Otra de las buenas noticias para ellos es la recuperación de su máximo goleador, Said “La Pantera” Mazariegos, quien regresará después de tres semanas de ausencia debido a una lesión.

No todo es “miel sobre hojuelas”, el volante ofensivo Daniel Macal no podrá ver actividad debido a que no se encuentra en la capital chiapaneca y le será imposible viajar para disputar esta nueva fecha.

La lucha por la cúspide está tan apretada que, en esta ocasión, el perdedor descenderá un par de posiciones, y el que se quede con el triunfo se adueñará o del primer puesto de este certamen que cada vez está más cerca de finalizar su fase regular.