Adech arranca con fuerza en el selectivo

La Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) comenzó de gran manera su participación en el Selectivo Estatal de Tae Kwon Do rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, al conseguir ocho plazas para la etapa regional dentro de la modalidad de formas, resultado que confirma el buen nivel de sus atletas y el trabajo constante que se hace en las distintas escuelas afiliadas.

Durante la primera jornada del certamen, los representantes de la Adech mostraron calidad técnica, coordinación y disciplina en cada una de sus presentaciones, lo que les permitió asegurar su lugar en la siguiente fase del proceso clasificatorio. Los boletos al regional fueron para diferentes categorías, tanto en pruebas individuales como en pareja y tercias, destacando el esfuerzo colectivo de entrenadores y competidores.

El presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, destacó el desempeño de los instructores que aportan elementos al representativo estatal, reconociendo especialmente el trabajo de Alejandro Rojas, del club Búfalos Tuxtla; Jorge Hernández, de Leones de Cintalapa; Maxwell Starling, de Gladiadores de Ocozocoautla, y Víctor López, de la escuela de Copoya.

Desarrollo

El dirigente subrayó que el éxito en la modalidad de formas es resultado del proceso de formación que se desarrolla en cada uno de los centros de entrenamiento, donde se prioriza la técnica, la disciplina y la preparación integral de los jóvenes taekwondoínes.

“Estamos en el segundo día de competencia, ahora con la modalidad de combates. Tenemos un equipo fuerte, con nuevos talentos y mucha confianza de seguir clasificando a más atletas a la etapa regional. El arranque ha sido muy positivo y esperamos cerrar de gran manera”, comentó.

Abarca Cabrera también resaltó la participación de aproximadamente 150 deportistas pertenecientes a la Adech en este Selectivo Estatal, cifra que refleja la fuerza y presencia que tiene la organización en el desarrollo del Tae Kwon Do escolar en Chiapas.

El evento reúne a delegaciones provenientes de diversos municipios del estado, entre los que destacan Tonalá, Tapachula, Comitán, Mapastepec, Jiquipilas y Huixtla, lo que ha generado un alto nivel competitivo en cada una de las pruebas efectuadas.

Actividad

Las acciones del Selectivo Estatal se desarrollan en el Domo del Isstech, en Tuxtla Gutiérrez, escenario que recibe a decenas de atletas que buscan asegurar su lugar en el siguiente escalón rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

La competencia continuará este fin de semana con las pruebas de combate, en las que la Adech espera seguir sumando clasificados, respaldada por una generación de deportistas que combina experiencia y juventud.

Las actividades concluirán este domingo con la participación de las categorías juveniles, cerrando así una intensa jornada de evaluación estatal que definirá a los representantes de Chiapas para la fase regional.