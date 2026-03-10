Adech domina el Selectivo Estatal

La Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) tuvo una destacada participación en el Selectivo Estatal de Tae Kwon Do, rumbo a la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2026 al colocarse como la agrupación con mayor número de plazas obtenidas en el proceso clasificatorio.

Tras una intensa jornada de competencia, los representantes de la Adech lograron asegurar 47 lugares para la siguiente fase del certamen, resultado que refleja el trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y padres de familia que forman parte de esta organización deportiva.

El presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, expresó su satisfacción por estos resultados, subrayando que representan el fruto de un proceso de preparación constante dentro de las diferentes escuelas afiliadas.

El directivo destacó que el desempeño de los competidores fue particularmente sobresaliente en la modalidad de formas, donde la asociación consiguió 8 de las 16 plazas disponibles, un resultado que marca un precedente para el grupo, ya que en años anteriores la presencia en esta categoría había sido limitada.

“Estamos muy contentos por el trabajo que se realizó. Obtener ocho plazas en formas y 39 en combate nos deja un balance de 47 clasificados al regional. Detrás de estos resultados hay mucho sacrificio, disciplina y compromiso tanto de los entrenadores como de los padres de familia que siempre apoyan a los atletas”, señaló.

Entrenadores

Abarca Cabrera resaltó además la labor de los entrenadores que contribuyeron a la formación de los deportistas clasificados, entre ellos Alejandra Rojas, del equipo Búfalos Tuxtla; Jorge Hernández, representante de Leones de Cintalapa; Maxwell Starling, del club Gladiadores de Ocozocoautla, y Víctor López, quien trabaja con atletas de Copoya.

Gracias al esfuerzo conjunto de estos instructores, la selección estatal contará con representación en las pruebas de formas individual, de parejas y tercias, consolidando así un avance importante dentro del desarrollo de esta modalidad.

En lo que respecta al combate, el dirigente detalló que la delegación consiguió 39 plazas, distribuidas en distintas categorías: 11 en infantil, 9 en cadetes, 11 en juvenil y 8 en adultos, lo que permitirá presentar un equipo amplio y competitivo en la siguiente etapa del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional.

Siguiente paso

Finalmente, Abarca Cabrera indicó que el siguiente objetivo será fortalecer la preparación de los atletas para afrontar el compromiso regional, con la meta de asegurar su lugar en la máxima justa del deporte juvenil en México.

“Vamos con un equipo fuerte al regional. Sabemos que el nivel será exigente, pero confiamos en el trabajo que se viene realizando para poder cerrar el proceso con presencia en la Olimpiada Nacional”, concluyó.