Adech fortalece su estructura en nuevo ciclo

La Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech) dio un paso importante en su proceso de organización y fortalecimiento institucional al llevar a cabo, el fin de semana, el Registro y Acreditación Adech 2026, acompañado del Curso de Certificación, actividades que tuvieron como sede las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

El encuentro reunió a entrenadores, maestros y coordinadores deportivos, provenientes de Ocosingo, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Cintalapa, Jiquipilas, Berriozábal, Tonalá, Mapastepec y Ocozocoautla, que respondieron de manera positiva a la convocatoria emitida por la asociación estatal.

Presidente

Durante la jornada, el presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, subrayó la importancia de este proceso de afiliación y acreditación, el cual permite dar orden, identidad y proyección al trabajo que se hace en el deporte escolar chiapaneco. En ese sentido, refirió que alrededor de 80 entrenadores y docentes formaron parte de las actividades, reflejo del interés por mantenerse actualizados y vinculados a la estructura federada.

Abarca Cabrera señaló que la afiliación a la Federación Mexicana de Deporte Escolar ha sido un factor determinante para el crecimiento de la asociación, ya que ha abierto la puerta a competencias de mayor nivel y ha contribuido a la formación de atletas que han alcanzado resultados destacados en eventos nacionales e internacionales.

Curso

Como parte del programa, se impartió un curso de capacitación enfocado en la actualización metodológica, con especialistas en el área. El metodólogo Mario Pérez Roque abordó el tema “Planificación en edades tempranas”, orientado a la correcta formación deportiva desde las primeras etapas, mientras que Mario Alejandro Pérez García estuvo a cargo de la ponencia “Test pedagógicos”, centrada en herramientas de evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza.

El titular de la Adech remarcó que este tipo de espacios de formación buscan no solo fortalecer los conocimientos técnicos, sino también fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes, con el objetivo de elevar la calidad del deporte escolar en Chiapas.

Finalmente, Abarca Cabrera expresó su agradecimiento a la directora del Indeporte, Bárbara Altuzar, por las facilidades otorgadas para que la agrupación pudiera desarrollar sus actividades, reafirmando así el trabajo coordinado entre instituciones, en beneficio del desarrollo deportivo de la niñez y la juventud chiapanecas.