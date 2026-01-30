Adech prepara Seminario para Árbitros

La Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech) anunció el Seminario de Clasificación y Reclasificación para Árbitros de Tae Kwon Do, avalado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), el cual se desarrollará del 13 al 15 de febrero en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Este importante proceso formativo está dirigido a árbitros afiliados a la Femedees y será impartido por el árbitro internacional de primera clase WT Santiago Escutia Martínez, quien cuenta con amplia experiencia en eventos de nacionales e internacionales.

En entrevista, el presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, destacó que la capacitación constante es un eje fundamental para el crecimiento ordenado del Tae Kwon Do escolar, subrayando la importancia de mantenerse actualizados conforme a las recientes modificaciones del reglamento oficial.

“El seminario está enfocado en fortalecer el trabajo arbitral. Buscamos que nuestros jueces estén a la vanguardia, capacitados y alineados a los criterios actuales, ya que su labor es determinante para el correcto desarrollo de las competencias”, señaló el dirigente.

Abarca Cabrera explicó que esta actividad será de gran relevancia para la correcta conducción de eventos estatales, nacionales e incluso internacionales, al elevar el nivel técnico y profesional del arbitraje chiapaneco dentro del deporte escolar.

Asimismo, informó que los interesados en participar pueden pedir mayores informes a través del número telefónico 9615804207, así como mediante la página oficial de Facebook de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas.

Finalmente, el presidente de la Adech dio a conocer que, en el marco de este seminario, el próximo 15 de febrero se llevará a cabo el Selectivo Adech 2026, en las instalaciones del Indeporte, evento que servirá como filtro rumbo a la Gimnasiada 2026, uno de los compromisos más importantes del calendario deportivo escolar.

Con estas acciones, la Adech reafirma su compromiso con la preparación integral de árbitros y atletas, fortaleciendo las bases del Tae Kwon Do escolar en Chiapas.