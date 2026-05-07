Adela Sol se destaca en aguas abiertas

Con apenas unos años dentro del mundo de la Natación competitiva, la joven chiapaneca Adela Monserrath Sol Méndez continúa dando pasos importantes en su formación deportiva y recientemente vivió una experiencia especial al participar por primera vez en una competencia de aguas abiertas en el Cruce Tziscao 2026, logrando colocarse entre las mejores exponentes de su categoría.

La atleta, integrante del club Nutrias del Isstech, tomó parte en la prueba de 250 metros dentro de la categoría femenil de 9-10 años de edad, enfrentando a un grupo de 51 competidoras provenientes de diferentes equipos y escuelas de Natación.

En una prueba marcada por la exigencia física y mental que representan las aguas abiertas, Adela consiguió finalizar en la séptima posición general, resultado que fue reconocido por entrenadores y familiares debido al nivel competitivo del evento y a tratarse de su debut en este tipo de escenarios.

El desempeño de la joven nadadora refleja el crecimiento que ha tenido en los últimos años dentro de esta disciplina, donde ha demostrado constancia, disciplina y entusiasmo en cada una de sus participaciones.

Inicios

La historia deportiva de Adela comenzó a los siete años de edad bajo la guía del profesor Eliezer Ruiz, en el club Marlines. Fue en ese espacio donde nació su gusto por la Natación y especialmente por la competencia, encontrando desde temprana edad motivación para continuar preparándose y mejorar en cada entrenamiento.

Su primera experiencia competitiva ocurrió en la tradicional competencia de novatos realizada en el Parque del Oriente, evento que marcó el inicio de un camino deportivo que poco a poco ha ido tomando mayor fuerza dentro del ámbito estatal.

Posteriormente, a los ocho años, se integró al club Nutrias del Isstech, agrupación con la que ha seguido desarrollando sus habilidades dentro de la alberca y ampliando su experiencia competitiva en diferentes certámenes locales y regionales.

Uno de sus primeros eventos representando a este club fue la competencia People Sport en Comitán, donde comenzó a adquirir mayor confianza y roce deportivo frente a nadadores de distintas partes del estado.

Desde entonces, Adela ha participado en diversas competencias locales, manteniendo un proceso constante de aprendizaje y evolución deportiva. Entrenadores cercanos a su formación destacan su actitud positiva, compromiso en los entrenamientos y capacidad de adaptación en pruebas de alta exigencia.

Aguas abiertas

La reciente participación en aguas abiertas representa un paso importante dentro de su desarrollo como atleta, ya que esta modalidad exige resistencia, control emocional y una preparación distinta a las pruebas tradicionales de alberca.

El resultado conseguido en esta competencia deja buenas sensaciones tanto para la nadadora como para su entorno deportivo, que confía en que continuará creciendo y acumulando experiencias importantes en futuras competencias estatales y nacionales.