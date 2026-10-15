Adela Sol suma nuevo éxito

Con apenas un año de experiencia en el circuito de aguas abiertas, la chiapaneca Adela Monserrath Sol Méndez continúa dando pasos importantes en su formación deportiva.

La integrante del Club Nutrias del Isstech consiguió el cuarto lugar en los 500 metros del Gran Reto de Aguas Abiertas 2026, celebrado en Huatulco, Oaxaca, donde estuvo cerca de subir al podio de ganadoras.

La pequeña nadadora afrontó una competencia que representó un nuevo desafío en su corta trayectoria, tanto por las condiciones del recorrido como por la exigencia de medirse con otras participantes. Su resultado la colocó entre las cinco mejores de la prueba, un logro significativo en su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro de esta disciplina.

Top 5

Para Adela, esta actividad tuvo un significado especial, pues se trató de su segundo evento fuera de Chiapas y de la primera ocasión en que consiguió ubicarse entre los cinco primeros lugares en un certamen de este tipo. El resultado representa un avance en su desarrollo y una motivación para continuar trabajando con miras a futuros compromisos.

A su regreso a tierras chiapanecas, la deportista compartió que enfrentó la prueba con nerviosismo, principalmente porque las condiciones del mar significaron una dificultad adicional, ya que se contempló la advertencia de marea alta, situación que nunca antes había experimentado en una competencia de aguas abiertas.

Superó el miedo

Pese a la inquietud inicial, Adela decidió afrontar el reto y completar su participación, demostrando determinación para mantenerse en la disputa por los primeros puestos. Aunque se quedó a un paso de las tres primeras posiciones, el cuarto lugar le dejó una experiencia que podrá aprovechar en sus siguientes competencias.

La nadadora reconoció que todavía tiene mucho camino por recorrer, pues apenas comienza a construir su trayectoria deportiva. Sin embargo, manifestó sentirse contenta con el resultado obtenido en Huatulco y con la oportunidad de comprobar sus avances frente a nuevas exigencias.

“Cuando íbamos a comenzar nos avisaron que había marea alta. Eso me preocupó; sin embargo, pude vencer el miedo y di mi mejor esfuerzo. Me siento feliz y emocionada por lo que viene”, comentó.

Su objetivo ahora es continuar con los entrenamientos, mejorar sus tiempos y adquirir mayor experiencia en el mar, con la intención de acercarse cada vez más a los primeros puestos en las próximas ediciones del certamen.

En la clasificación de la prueba, Mariana Hernández se quedó con la primera posición, seguida por Ana Sofía Aquino y Luciana Copka, quienes ocuparon la segunda y la tercera posición respectivamente. Adela Monserrath finalizó en el cuarto sitio, mientras que Renata Rueda completó los cinco primeros lugares.

Además del resultado deportivo, la experiencia permitió a la representante de Nutrias del Isstech conocer mejor las condiciones propias de una competencia en aguas abiertas, donde factores como el movimiento del mar y las condiciones del recorrido son parte de los retos que deben enfrentar los nadadores.

Finalmente, Adela agradeció a sus padres por el respaldo que le han brindado desde que comenzó a practicar esta disciplina, al acompañarla en su proceso y apoyarla para participar en competencias dentro y fuera de la entidad.