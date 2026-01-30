Ademeba con proyecto sólido para el 2026

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas continúa consolidando su estructura deportiva rumbo al 2026, luego de un cierre de año positivo y del arranque de nuevos proyectos que fortalecen el desarrollo del Basquetbol en la entidad y la región sureste del país.

En entrevista, Carlos Mario Martínez del Solar, presidente de Ademeba Chiapas, destacó que el 2025 fue un ciclo de intensa actividad, marcado por diversos torneos estatales y nacionales, que sirvieron como vitrinas importantes para los jugadores chiapanecos y permitieron elevar el nivel competitivo frente a otras entidades del país.

Próximas competencias

Derivado de ese trabajo, el 2026 inició de manera intensa con la organización de dos campeonatos estatales. El primero se desarrollará este fin de semana en Villaflores, mientras que la rama femenil tendrá como sede el municipio de Ocosingo, con la finalidad de descentralizar el deporte y llevar el Basquetbol organizado a distintas regiones del estado.

“El objetivo es claro: seguir mejorando. Queremos que nuestros jugadores tengan más fogueo, más competencia y mayor proyección para que Chiapas continúe creciendo a nivel nacional”, expresó el presidente de Ademeba Chiapas.

Por su parte, Mauricio Cerecedo Zárate, recientemente nombrado coordinador de la Región 8 de Minibasket, manifestó su entusiasmo por asumir esta nueva responsabilidad, consciente de que su función impacta directamente en las primeras etapas de formación de quienes sueñan con convertirse en basquetbolistas de alto nivel.

Cerecedo Zárate subrayó que este cargo representa el inicio del camino para cientos de niñas y niños, por lo que se comprometió a trabajar con seriedad, orden y visión, buscando no solo cumplir, sino superar las expectativas en cada uno de los proyectos regionales que se estarán desarrollando.

Modalidad 3 x 3

Antonio Sánchez Vargas, coordinador del Basquetbol 3 x 3, resaltó el crecimiento constante de esta modalidad, la cual se ha vuelto cada vez más atractiva para los jóvenes y ha permitido detectar talento en zonas donde el Basquetbol tradicional no siempre tiene presencia constante.

Sánchez Vargas señaló que el 3 x 3 se ha convertido en una herramienta clave para ampliar el alcance del deporte, generar nuevas oportunidades competitivas y sumar jugadores con diferentes perfiles, fortaleciendo así el panorama general del Basquetbol en Chiapas.

Con una agenda activa, nuevos nombramientos y proyectos en marcha, Ademeba Chiapas apunta a un 2026 de consolidación, expansión y mayor presencia en el contexto nacional.