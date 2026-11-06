¡Adiós a Portugal! Cristiano anuncia su retiro

Cristiano Ronaldo anunció su despedida definitiva de la selección de Portugal mediante una emotiva carta publicada en sus canales oficiales, poniendo fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y se extendió por más de dos décadas.

El delantero confirmó que llegó el momento de entregar el legendario dorsal número 7 a las nuevas generaciones, una decisión que reconoció no fue sencilla por el vínculo emocional que mantiene con el representativo portugués.

En su mensaje, “CR7” recordó los momentos más importantes de su carrera, desde las grandes victorias y los títulos hasta las derrotas y dificultades que enfrentó. Además, destacó que representar a su país siempre fue uno de los mayores orgullos de su trayectoria profesional.

El atacante también agradeció a sus compañeros, entrenadores, directivos y personal médico por acompañarlo durante su camino con la selección, al reconocer que sus logros fueron resultado del trabajo de todo el equipo.

Finalmente, Cristiano aseguró que, aunque termina su etapa como jugador internacional, seguirá llevando a Portugal en el corazón y apoyando al combinado nacional. Se despide así de una de las etapas más importantes de su carrera, dejando un legado histórico en el Futbol portugués.