Adler Femenil destaca en la jornada 2

Con una actuación convincente de principio a fin, el conjunto de Adler Femenil se quedó con una valiosa victoria en la jornada 2 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, al imponerse ante Panteras en duelo celebrado en el auditorio Efraín Fernández Castillejos, escenario que nuevamente fue testigo de encuentros intensos y de gran nivel competitivo.

Desde el arranque del partido, Adler mostró mayor determinación en la cancha, apostando por un juego dinámico y bien estructurado. Su servicio fue uno de los principales argumentos ofensivos, generando complicaciones en la recepción rival y permitiendo transiciones rápidas hacia el ataque. La coordinación entre colocadora y rematadoras fue clave para abrir espacios en la defensa de Panteras, que batalló para contener los embates por las bandas.

Primer set

El primer set se inclinó rápidamente a favor de Adler, que aprovechó su efectividad en los momentos importantes. Para el segundo parcial, Panteras reaccionó con ajustes en su sistema defensivo, logrando extender los “rallies” y equilibrar el trámite del encuentro. La intensidad aumentó en cada punto, con ambas escuadras mostrando entrega total sobre la duela.

A pesar de la mejoría del rival, Adler Femenil mantuvo la calma y supo responder con inteligencia táctica. El bloqueo comenzó a ser factor determinante, frenando los intentos ofensivos de Panteras y generando puntos clave que marcaron la diferencia. Además, la cobertura en zona defensiva permitió rescatar balones complicados, manteniendo vivas jugadas que terminaron en anotaciones importantes.

Emoción hasta el final

Para el tercer set, el partido se tornó más cerrado, con intercambios prolongados que provocaron la ovación del público. Panteras buscó acortar distancias con ataques colocados y mayor agresividad en el saque, pero Adler respondió con contundencia, mostrando carácter y mayor efectividad en la definición de los puntos decisivos.

En la recta final, Adler Femenil administró su ventaja con orden, evitando errores no forzados y manteniendo la presión constante. La disciplina táctica y el trabajo en equipo fueron determinantes para sellar la victoria, confirmando su buen momento dentro de la competencia.

Con este resultado, Adler Femenil suma unidades importantes y se posiciona como uno de los protagonistas del certamen, mientras que Panteras, pese al resultado adverso, dejó buenas sensaciones al mostrar lapsos de buen Voleibol que podrían consolidarse en las siguientes jornadas.

En marcha

La Liga Oficial Municipal de Voleibol continúa su marcha con encuentros que destacan por su nivel técnico y su competitividad, fortaleciendo el desarrollo de este deporte en cada fecha disputada.