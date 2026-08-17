Adlers arrasa en el Campeonato Deportycosas

La actividad de la semana 7 del Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA continuó con una intensa jornada sobre la cancha de Loma Bonita, donde los diferentes equipos participantes buscaron sumar triunfos importantes dentro de la competencia.

Los resultados mostraron encuentros disputados y otros en los que los conjuntos lograron imponer condiciones desde los primeros puntos, en una fecha que permitió observar nuevamente el nivel competitivo que caracteriza al campeonato.

Uno de los equipos que tuvo una jornada destacada fue Felinas, que consiguió dos victorias en sets corridos. En su primer compromiso superó 25-19 y 25-12 a Adlers, mostrando solidez durante ambos parciales y aprovechando sus oportunidades para tomar rápidamente el control del encuentro.

Doble triunfo

Posteriormente, Felinas volvió a la cancha para enfrentar a Místico, duelo en el que repitió la fórmula y consiguió otro triunfo por 25-11 y 25-12. Con estos resultados, el conjunto femenil se consolidó como uno de los protagonistas de la jornada 7.

Adlers también tuvo una actuación positiva, pues después de caer ante Felinas consiguió recuperarse frente a Vulnerables. El cuadro de Adlers se impuso por 25-22 y 25-15, resultado que le permitió cerrar la jornada con una victoria importante.

En otro de los encuentros registrados, Real Chiapas se midió ante Místico VC. El representativo de Real Chiapas logró quedarse con los parciales registrados, mientras que su adversario continuó con actividad dentro de una jornada de varios compromisos para sus integrantes.

Real Chiapas también apareció en otro de los duelos de la fecha ante Vulnerables, en un partido que tuvo parciales muy cerrados y que reflejó la lucha que existe entre los equipos participantes. La jornada dejó así enfrentamientos que exigieron concentración y constancia hasta el último punto.

Odiseas fue otro de los conjuntos que consiguió una victoria en sets corridos, al superar 25-21 y 25-19 a Panteras “A”. El resultado permitió a Odiseas sumar un triunfo dentro de la actividad de esta semana y mantener su paso competitivo en el campeonato.

Contundentes

Por su parte, Club Adlers tuvo una jornada de mucha actividad. Primero derrotó a Panteras “A” con parciales de 25-21 y 25-19, mientras que posteriormente enfrentó a Místico VC, imponiéndose por 25-12 y 25-21.

Club Adlers cerró además su participación con un duelo ante Thunderbolts, en el que consiguió otra victoria después de ganar 25-23 y 26-24. La escuadra mostró regularidad y capacidad para resolver los puntos importantes en los momentos determinantes.

Finalmente, Místico VC consiguió cerrar su participación en la jornada con una victoria sobre Adlers Junior. Después de caer ante Club Adlers, Místico VC reaccionó y se impuso en sets corridos por 25-23 y 25-25, de acuerdo con la cédula oficial de resultados.

La actividad de la Liga OMA continuará con nuevos encuentros, en los que los participantes buscarán mantener el ritmo competitivo, sumar triunfos y demostrar su nivel dentro de uno de los campeonatos de voleibol que reúne a diferentes representativos en Tuxtla Gutiérrez.