Con un cierre contundente y demostrando carácter dentro de la cancha, Club Adlers protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la jornada 2 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez al vencer a Transportes en tres emocionantes sets.

El compromiso comenzó con ventaja para Transportes, que encontró mejores condiciones en el primer parcial para llevarse el triunfo por marcador de 25-19. Sin embargo, Adlers no bajó los brazos y respondió en el segundo episodio, en el que elevó su nivel de juego, mejoró su coordinación y consiguió emparejar las acciones con un 25-21 en el segundo asalto.

Con el partido definido en un tercer set, ambos equipos llegaron con la expectativa de quedarse con la victoria; no obstante, Club Adlers sacó a relucir su mejor versión para dominar ampliamente el parcial definitivo. Con ataques efectivos y una defensa que limitó las oportunidades de su rival, selló el triunfo por 15-5.

De esta manera, Adlers consiguió una importante victoria después de una intensa batalla en la que supo reaccionar ante la desventaja inicial y encontró en el tercer episodio la contundencia necesaria para quedarse con el resultado.

La actividad correspondió a la semana dos, teniendo como escenario las instalaciones de Loma Bonita, donde continúa la competencia del Voleibol municipal.