Adlers Juvenil vence en el clásico

Adlers y Adlers Juvenil protagonizaron uno de los mejores juegos de esta jornada número cuatro. Carlos López/CP

La fecha cuatro del Campeonato de Liga 2024 Maestro Javier Francisco Escobar Cisneros de la Liga Oficial Municipal Profesor Alfredo Ovilla Martínez puso frente a frente a los cuadros de Adlers y Adlers Juvenil, quienes protagonizaron el denominado “clásico”. Los dos planteles, al ser del mismo dueño, querían demostrar cuál es el mejor, por lo que se vivió un encontronazo que terminó en 25-17 y 27-25 a favor de las juveniles, en la cancha dos de Caña Hueca.

Las cosas comenzaron de la mejor manera para las experimentadas, que obtuvieron un par de puntos en los saques iniciales, mientras que sus adversarias más jóvenes no lograban despertar. Esta situación hizo que Adlers se relajara y desperdiciara algunas jugadas.

Adlers Juvenil vino de atrás y gracias a los remates logró remontar el resultado, y no solo eso, sino que por sus buenas acciones alcanzó los 25 puntos antes que sus contrarias y se llevaron el primer episodio.

Las oponentes mostraron señas de molestias, pues no estaban contentas con la victoria de sus contrincantes. En el segundo asalto no se guardaron nada y por segunda ocasión consecutiva fueron ellas quienes arrancaron con la ventaja. El haber ganado el primer set brindó mucha confianza a Adlers Juvenil, que poco a poco se acercó y no permitió que las de Adlers se adelantaran por muchos puntos en el tablero.

Cuando ambas se encontraban arriba de los 20 puntos, todo parecía indicar que se tendría que jugar un tercer set, pues la paridad reinó en todo el segundo capítulo. Solamente había un punto de distancia entre ambas sextetas. Al final la sorpresa se cumplió y Adlers Juvenil también se llevó el segundo periodo, con un apretado 27-25 con el que obtuvo el triunfo definitivo.

Una vez concluido el espectáculo, las experimentadas felicitaron a sus rivales por haber hecho un gran partido. Adlers tendrá mucho que trabajar, pues no ha tenido el mejor de los arranques en la nueva temporada.

Las jóvenes vencedoras han sorprendido a propios y extraños con su forma de jugar y gracias a eso han cosechado victorias importantes, por lo que sueñan con estar en la fase de eliminación directa al final de las fechas regulares.