Adlers Juvenil y Ardillas a la gran final

La antesala de la gran final del campeonato de Liga de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) dejó definidos a otros dos protagonistas de la lucha por los primeros puestos, luego de que Adlers Juvenil y Ardillas consiguieran la victoria en sus respectivos compromisos de semifinales, celebrados en las canchas de Caña Hueca.

Ambas escuadras aseguraron su lugar en la disputa por el título, mientras que Club Adlers y Místico deberán cambiar la página y prepararse para competir por la tercera posición, en busca de cerrar su participación en el certamen con un resultado favorable.

Semifinales

En el primer enfrentamiento, Adlers Juvenil se midió con Club Adlers, en un compromiso en el que supo aprovechar sus oportunidades para marcar diferencias en los momentos importantes. El conjunto vencedor mostró consistencia a lo largo de los dos parciales y pudo resolver el encuentro sin necesidad de un tercer set.

Adlers Juvenil tomó ventaja al imponerse 25-18 en el primer episodio, resultado que le permitió encarar con confianza el siguiente parcial. Club Adlers intentó mantenerse en la pelea y elevó su producción ofensiva, pero no logró frenar a sus adversarias.

El segundo set concluyó con un 25-21 a favor de Adlers Juvenil, que selló así su triunfo en dos parciales y consiguió el boleto a la gran final del campeonato de Liga. Por su parte, Club Adlers tendrá una nueva oportunidad de subir al podio cuando dispute el encuentro por el tercer puesto.

Potencia

En la otra semifinal, Ardillas hizo valer su desempeño frente a Místico y obtuvo una victoria contundente para convertirse en el segundo equipo en asegurar su presencia en la batalla por el título.

Desde el primer set, Ardillas mostró superioridad y limitó las opciones de respuesta de su rival. El marcador de 25-8 reflejó el dominio conseguido durante el arranque del partido, con un conjunto que encontró facilidades para sumar puntos y mantener el control de las acciones.

Para el segundo parcial, Místico intentó mejorar su rendimiento y consiguió ampliar su puntuación; sin embargo, Ardillas conservó la ventaja y terminó por cerrar el encuentro con un 25-11 que confirmó su clasificación a la final.

De esta manera, Adlers Juvenil y Ardillas se instalaron en la pelea por el campeonato, mientras que Club Adlers y Místico disputarán el tercer lugar de la competencia. Los resultados dejaron definido el panorama para el gran desenlace, en el que los equipos buscarán cerrar su participación de la mejor forma posible.

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez se encamina a la definición de su campeonato, con la expectativa de conocer a las escuadras que ocuparán los primeros puestos de una competencia que reúne a destaca representativos en las instalaciones de Caña Hueca.