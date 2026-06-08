ADN Voley impone condiciones ante Holkans

Una destacada actuación fue la que protagonizó el conjunto de ADN Voley al superar a Holkans por marcador de dos sets a cero, en actividad correspondiente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), encuentro celebrado en la cancha principal del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos.

Arranque

Desde el arranque del compromiso ambas escuadras mostraron disposición ofensiva y gran intensidad en cada intercambio de balón. Holkans intentó tomar la iniciativa mediante servicios agresivos y remates desde las bandas; sin embargo, ADN Voley respondió con un sistema defensivo ordenado y una efectiva distribución de juego que le permitió mantener el control de las acciones.

El primer episodio resultó ser el más disputado de la noche. Los dos equipos intercambiaron puntos durante gran parte del parcial, ofreciendo un espectáculo atractivo para los aficionados presentes. Holkans encontró espacios para acercarse en el marcador gracias a la potencia de sus atacantes, pero ADN Voley mantuvo la calma en los momentos decisivos y aprovechó errores de su rival para inclinar la balanza a su favor, cerrando el set con pizarra de 25-21.

Ventaja

Con la ventaja en sus manos, ADN Voley regresó a la duela con mayor confianza para el segundo capítulo. La sexteta ganadora mostró una mejor coordinación en la recepción y en el armado de jugadas, situación que complicó las aspiraciones de Holkans, que pese a su esfuerzo no logró encontrar la regularidad necesaria para frenar el avance de su adversario.

El desarrollo del segundo parcial tuvo momentos de gran emoción, aunque ADN Voley logró construir una diferencia importante conforme avanzó el encuentro. La combinación entre bloqueos oportunos y ataques bien ejecutados permitió ampliar la ventaja en el marcador, obligando a Holkans a buscar alternativas para mantenerse en la pelea.

A pesar de los intentos de reacción, el conjunto de Holkans no pudo revertir la situación. ADN Voley administró correctamente la ventaja obtenida y mostró madurez para cerrar el compromiso sin complicaciones, asegurando el triunfo con marcador de 25-19 en el segundo set.

Con este resultado, ADN Voley suma una importante victoria dentro de la competencia organizada por la Liga OMA, consolidando su desempeño en la temporada y reafirmando sus aspiraciones de mantenerse entre los equipos protagonistas del certamen.

Por su parte, Holkans dejó muestra de entrega y competitividad, aspectos que buscará potenciar en sus siguientes presentaciones para regresar a la senda del triunfo y continuar peleando por posiciones importantes dentro de la clasificación general.