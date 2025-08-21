ADN Voley Pekes supera a Freyas

En el marco de la Copa Medinleyco de la Liga Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, el conjunto de ADN Voley Pekes logró una victoria importante frente a Freyas, luego de un duelo que se definió en tres intensos parciales en la cancha del centro recreativo Caña Hueca. Los marcadores culminaron en 25-20, 19-25 y 15-12.

El partido comenzó con un ritmo equilibrado, aunque fueron las jugadoras de ADN quienes supieron aprovechar mejor sus oportunidades. Con un juego ordenado en la red y precisión en los remates, consiguieron dominar gran parte del primer set. Freyas intentó reaccionar, pero las Pekes mantuvieron la ventaja y se quedaron con el parcial por 25-20.

Ese arranque fue un golpe anímico que obligó a Freyas a replantear su estrategia. En el segundo episodio salieron con mayor determinación, mejorando en el servicio y evitando errores no forzados. Gracias a esa actitud, lograron incomodar a sus rivales y tomar el control de las acciones. El esfuerzo tuvo recompensa y se llevaron la manga con pizarra de 25-19, para igualar el encuentro.

Con el marcador empatado, la tensión creció en el tercer set. Ambas escuadras sabían que el triunfo dependía de cada punto, por lo que las acciones se tornaron más disputadas. Las Pekes retomaron la iniciativa con ataques efectivos, aunque Freyas nunca dejó de luchar y consiguió acercarse en varias ocasiones. Sin embargo, ADN mostró temple en los momentos decisivos y cerró el compromiso con un ajustado 15-12.

Espectacular inicio

Esta victoria refuerza la confianza del equipo de ADN Voley Pekes, que inicia con buen paso su participación en la justa. La mezcla de juventud y disciplina fue clave para superar la presión de un adversario con experiencia que luchó hasta el último punto.

Por su parte, Freyas acumula una nueva derrota en el certamen, luego de haber caído previamente ante Místico B. A pesar del resultado adverso, el cuadro mostró capacidad de reacción y un segundo set que evidenció su potencial, por lo que aún se mantiene como un rival de cuidado para el resto de la competencia.

El compromiso fue un reflejo de la intensidad que caracteriza a la Liga Municipal OMA, donde cada jornada se viven enfrentamientos que no solo atraen a los seguidores del Voleibol, sino que también impulsan el desarrollo de nuevas generaciones en esta disciplina. La Copa Medinleyco se ha consolidado como un espacio competitivo que permite a los equipos sumar experiencia y protagonizar duelos de gran calidad.

Con el triunfo, ADN Voley Pekes se coloca en una posición alentadora para seguir avanzando en el certamen. Mientras tanto, Freyas tendrá que trabajar en ajustar detalles y recuperar la confianza para intentar revertir la situación en sus próximos compromisos.

El torneo apenas comienza y tanto ADN como Freyas cuentan con margen de maniobra para buscar sus objetivos. Lo cierto es que el encuentro dejó un gran sabor de boca, con jugadas destacadas, emociones hasta el último instante y un público que disfrutó el espectáculo en Caña Hueca.