Aeropuerto de Tulum tendrá competición

Febrero 23 del 2026
Este evento marca la tercera fecha de la temporada 2026 en el calendario de Nascar México Series. Cortesía
Nascar México anunció un evento único en la historia del deporte mexicano donde tierra y aire efectúan una alianza sin precedentes para realizar en Tulum, Quintana Roo, la Feria Aeroespacial México (Famex), Airshow Tulum 2026 y carreras de Nascar México y Challenge Series el 25 y 26 de abril.

Dicho anuncio se realizó con la presencia del comandante R.A.M.C. general de Div. P.A.E.M, Alfonso Rodríguez Sierra; director de Política Turística, en representación de Turismo Federal Alfonso Ballesteros Méndez; Cmte. de la R.A.M. No. Uno general de Ala P.A.E.M. José Antonio Sierra Amador; Dir. Famex Gral. Gpo. E.M. Disraeli Gómez Herrera; subsecretario de Promoción y Operación turística Zona Norte Pablo Vladimir Casas Gómez; secretaria de Turismo de Tulum, Carla Patricia Andrade Piedras; presidente de Nascar México, Jimmy Morales; representante de Opemsa, Jaime Velázquez Ramos y subgerente de Promoción y Difusión turística del grupo Mundo Maya Ángela Jovana Gaspar López.

El evento iniciará el 23 de abril con los espectáculos aéreos y el rugir de los motores de Nascar México, llegará por primera vez al aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto el 25 de abril y 26 de abril.

Nascar México es el semillero más grande para pilotos en sus divisiones de Nascar México Series y Challenge Series, contando con Daniel Suárez de la Nascar Cup Series como el primer egresado de la categoría en lograr llegar a la cúspide de Nascar en Estados Unidos.

Se dio a conocer que se esperan más de 30 mil personas para presenciar este evento y que todo se encuentra listo en temas de seguridad, hotelería y logística desde el 23 hasta el 25 de abril que dura el mismo.

Los boletos podrán ser adquiridos más adelante mediante los canales de la Feria Aeroespacial México (Famex).

