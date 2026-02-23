Aeropuerto de Tulum tendrá competición

Nascar México anunció un evento único en la historia del deporte mexicano donde tierra y aire efectúan una alianza sin precedentes para realizar en Tulum, Quintana Roo, la Feria Aeroespacial México (Famex), Airshow Tulum 2026 y carreras de Nascar México y Challenge Series el 25 y 26 de abril.

Dicho anuncio se realizó con la presencia del comandante R.A.M.C. general de Div. P.A.E.M, Alfonso Rodríguez Sierra; director de Política Turística, en representación de Turismo Federal Alfonso Ballesteros Méndez; Cmte. de la R.A.M. No. Uno general de Ala P.A.E.M. José Antonio Sierra Amador; Dir. Famex Gral. Gpo. E.M. Disraeli Gómez Herrera; subsecretario de Promoción y Operación turística Zona Norte Pablo Vladimir Casas Gómez; secretaria de Turismo de Tulum, Carla Patricia Andrade Piedras; presidente de Nascar México, Jimmy Morales; representante de Opemsa, Jaime Velázquez Ramos y subgerente de Promoción y Difusión turística del grupo Mundo Maya Ángela Jovana Gaspar López.

El evento iniciará el 23 de abril con los espectáculos aéreos y el rugir de los motores de Nascar México, llegará por primera vez al aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto el 25 de abril y 26 de abril.

Nascar México es el semillero más grande para pilotos en sus divisiones de Nascar México Series y Challenge Series, contando con Daniel Suárez de la Nascar Cup Series como el primer egresado de la categoría en lograr llegar a la cúspide de Nascar en Estados Unidos.

Se dio a conocer que se esperan más de 30 mil personas para presenciar este evento y que todo se encuentra listo en temas de seguridad, hotelería y logística desde el 23 hasta el 25 de abril que dura el mismo.

Los boletos podrán ser adquiridos más adelante mediante los canales de la Feria Aeroespacial México (Famex).