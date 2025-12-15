Aexa y Balam FC dividen honores

La jornada 5 de la Liga del Sureste MX dejó emociones contrastantes para Aexa y Balam FC, quienes protagonizaron un doble enfrentamiento en las inmediaciones del campo de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), escenario que volvió a convertirse en punto de referencia para el desarrollo del Futbol formativo en la entidad.

Primer duelo

El primer compromiso correspondió a la categoría 2009-2010, donde Balam FC logró imponer condiciones con un apretado triunfo de 2-1. El duelo fue equilibrado desde el silbatazo inicial, con ambos conjuntos mostrando orden táctico y buena intensidad en cada sector del terreno de juego. Sin embargo, el poder ofensivo del cuadro felino terminó marcando la diferencia en momentos clave del encuentro.

Los dirigidos por Alberto Cañaveral intentaron reaccionar con ajustes en su esquema y presión alta, logrando acortar distancias en el marcador, pero el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota. A pesar del resultado, Aexa dejó sensaciones positivas en cuanto a circulación de balón y carácter competitivo frente a un rival directo.

Revancha

La revancha no tardó en llegar. Apenas una hora más tarde, ambas escuadras volvieron a verse las caras en la categoría 2011-2012, donde Aexa mostró una versión contundente y dominante. Desde los primeros minutos, el conjunto de los transportistas tomó el control del partido, reflejándolo rápidamente en el marcador.

Con una ofensiva dinámica, precisión en los pases y constante movilidad, Aexa terminó firmando una goleada de 10-1, resultado que no solo significó desquite inmediato, sino que también los mantiene en lo más alto de la tabla general, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Más allá de los marcadores, la doble jornada reafirmó el buen trabajo que realiza Aexa en la formación de talento local, apostando por procesos bien estructurados y dando continuidad a jóvenes futbolistas que siguen creciendo dentro de la Liga del Sureste MX, manteniéndose firmes en la lucha por el título.