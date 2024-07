Aexa y León Filial van por la gran final

Aexa y León Filial Tuxtla se enfrentarán en las semifinales de la Liga del Sureste MX, en la categoría cuarta división. El encuentro de ida se llevará a cabo este sábado en Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y la vuelta se jugará en la casa de los Panzas Verdes, el campo de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Los dirigidos por Alberto Cañaveral tratarán de frenar al líder la competencia, que accedió a esta instancia por posición en la tabla general, luego de su duelo contra Cafetaleros de Chiapas. Aexa deberá sacar ventaja en la ida para encarar el siguiente juego con mucha más comodidad, tal y como lo hicieron en su partido de cuartos de final, en el que eliminaron a Delfines de Tonalá.

Para este compromiso los transportistas no podrán contar con su mejor elemento, Fernando Mijangos, pues en días pasados el atacante firmó con Chivas de Guadalajara, por lo que ya no se encuentra en el estado. No obstante, el plantel cuenta con otros jugadores de buena calidad, como en el caso de Roberto Ayala, que buscará coronarse en este certamen.

Por parte de La Fiera, su plantel vive su mejor momento y lo demostró eliminando a Cafetaleros de Chiapas. Entre su arsenal figuran Alexander y Francisco Medina, quienes tienen un largo recorrido en los torneos juveniles, así como Said “Yamal” Mazariegos, quien es considerada la joya del certamen a ser el autor de anotaciones importantes.

El partido de ida se llevará a cabo este sábado en Ciudad Universitaria de la Unach, en horario aún por confirmar. Cabe señalar que en esta ronda todavía se maneja como criterio de desempate la tabla general, por lo que en caso de igualar, serían León Filial los que avanzarían.