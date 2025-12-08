Aexa y Mavel se miden en duelo cerrado

La jornada 4 de la Liga del Sureste MX regaló uno de los mejores partidos del certamen. Aexa y Médica Mavel se enfrentaron en la cancha de Ciudad Universitaria (CU) de la Unicach, en un choque que mantuvo la intensidad desde el silbatazo inicial y se convirtió rápidamente en el duelo más atractivo del fin de semana. Ambos clubes mostraron un nivel parejo y una propuesta ofensiva que hizo vibrar a los asistentes. El enfrentamiento culminó 1-0 a favor de los dirigidos por Alberto Cañaveral.

El compromiso arrancó con un ritmo vertiginoso. Aexa buscó adueñarse del mediocampo para acelerar por las bandas, mientras que Médica Mavel apostó por transiciones rápidas que exigieron la intervención del arquero rival desde los primeros minutos. Las dos escuadras generaron llegadas claras, lo que elevó la exigencia para los guardametas, quienes respondieron con reflejos decisivos y se convirtieron en figuras del enfrentamiento.

Con la intensidad al máximo, el encuentro fue tomando forma de batalla táctica. Aexa adelantó líneas para presionar la salida rival y provocó errores que abrieron opciones frente al área. Sin embargo, del otro lado, Médica Mavel se mantuvo ordenado y logró contragolpes que obligaron a la zaga a trabajar a marchas forzadas. El ida y vuelta constante convirtió cada ataque en una oportunidad latente.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin anotaciones, Aexa encontró el momento clave. En una jugada construida desde la izquierda, el balón llegó a los pies de Gael Morales, quien controló con determinación y fusiló al arquero para colocar el 1-0. El gol cayó justo antes del descanso y significó un golpe anímico que cambió la lectura del segundo tiempo.

Reacción

Médica Mavel reaccionó con determinación al regresar del vestidor. Adelantaron líneas, presionaron con mayor agresividad y buscaron empatar mediante trazos profundos. El encuentro creció en tensión, pues Aexa respondió con ataques verticales y la figura del portero de Mavel se volvió fundamental para mantener a su equipo con vida.

Penal errado

La ocasión más clara para liquidar el encuentro llegó al minuto 80, cuando Aexa obtuvo un penal. La grada contuvo el aliento ante la posibilidad de definir la historia, pero el arquero de Médica Mavel detuvo el disparo con una estirada espectacular. Esa intervención se convirtió en el momento culminante del partido, reforzando el papel protagónico de los guardametas en esta jornada.

Los minutos finales fueron de tensión absoluta. Médica Mavel empujó con todo lo que tenía, pero Aexa cerró espacios y manejó el tiempo con inteligencia para asegurar la victoria. El silbatazo final confirmó el triunfo por la mínima en un partido cargado de emoción, buen Futbol y actuaciones determinantes bajo los tres palos.

El resultado permite a Aexa escalar posiciones en la tabla general, mientras que Médica Mavel demostró que tiene argumentos para competirle a cualquiera. La Liga del Sureste MX sigue consolidando encuentros de alto nivel y este choque en la Unicach se suma a los duelos memorables de la temporada.