Las Lechuzas consiguieron su décima victoria de la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, tras imponerse por 2-0 a Jaguares FC en el estadio Flor de Sospó, en el arranque de la fecha 12.

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) tomó la iniciativa desde los primeros minutos, pues incluso Alejandro Romero estuvo cerca de abrir el marcador tras recibir un pase filtrado de Kelvin Sánchez, pero el guardameta visitante salió oportunamente para evitar la anotación.

Dos minutos después, Christopher Ruiz generó otra llegada de peligro mediante un tiro que se estrelló en el travesaño. La insistencia tuvo recompensa al minuto 16, cuando Romero envió un centro desde la izquierda que el capitán Daniel Cruz conectó de cabeza para colocar el 1-0.

Los locales mantuvieron la presión y Kelvin Sánchez estuvo cerca de aumentar la diferencia con un disparo que pegó en la base del poste, luego de superar a dos defensores.

Antes del descanso, el arquero Ángel Barrios resultó determinante al lograr tres atajadas consecutivas que impidieron el empate y provocaron el reconocimiento de los aficionados.

Mantuvieron el control

En el complemento, Lechuzas conservó la iniciativa y generó nuevas oportunidades, principalmente por el costado izquierdo. Al minuto 61, Sánchez habilitó a Romero dentro del área, pero su remate salió ligeramente desviado. Posteriormente, Henry Delgado y Luis Pérez estuvieron cerca de ampliar la ventaja por medio de acciones a balón parado.

Cuando el encuentro se aproximaba a su conclusión, Diego Escobar sorprendió con un potente disparo desde medio campo que el portero visitante no logró controlar, permitiendo que el balón terminara en las redes para establecer el 2-0 definitivo.

Con este resultado, los universitarios llegaron a 33 unidades, conservaron su condición de invictos y aseguraron una jornada más en la cima del grupo 2. Su próximo compromiso será el sábado 28 de noviembre, cuando visiten a Antequera FC.