Afición de Pumas deja atrás la final perdida

La herida todavía está abierta en la afición, pero el amor por los Pumas es incondicional y permite que la ilusión por la ansiada octava no desaparezca.

Un mes y medio después de haber perdido la final de la Liga MX con el Cruz Azul, los siempre fieles seguidores auriazules volvieron al estadio Olímpico Universitario porque, a pesar del dolor, su principal propósito es “seguir alentando temporada tras temporada”.

“Ni modo, no era nuestro destino quedar campeones, algo les faltó, me dolió mucho, pero con Esteban Solari inicia un nuevo capítulo y podemos confiar en esa octava anhelada; él sabe que queremos salir campeones”, declaró un pequeño aficionado a El Universal Deportes.

Para la afición auriazul, es necesario darle vuelta a la página y confiar en el nuevo proyecto de Solari, en quien confía para guiar a los Pumas rumbo al campeonato.

“La verdad [estoy] un poco triste, pero es un juego, perdieron, fue mejor el Cruz Azul; solo quedó la espinita. Estoy animado por volver a ver a los gloriosos otra temporada más y, como aficionados, hay que seguir apoyando. Estoy emocionado, espero que Solari nos dé la ansiada copa, la octava es lo que más esperamos”, declaró otro aficionado en CU.

Esteban comienza su etapa en el Club Universidad Nacional con mucha confianza por parte de la siempre exigente fanaticada universitaria, quien cree en él y que ya dejó atrás el cariño por Efraín Juárez.

“No demostró ese amor que él nos juraba tenía por nuestro club y que tanto presumió, no se vio porque ni en redes sociales salió a decirnos adiós; estuvo mal su salida, fue apresurada, tenía contrato y renunció por teléfono. No hay nada más que decir… me quedó con lo bonito que nos hizo vivir aquí y que nos hizo soñar”, compartió un seguidor.

Además de la polémica forma en la que se fue de los Pumas, un aficionado auriazul no lamenta su partida porque considera que era alguien acorde para estar al frente del equipo de la máxima casa de estudios.

“Estuvo bien [su salida], no era un entrenador para los Pumas, por su forma de hablar, de comportarse, para nada [representaba los valores]; no era para una institución educativa”, sentenció un egresado de la UNAM.

Derrota en casa

Pumas estrenó refuerzos y despidió su pretemporada con derrota, previo al Apertura 2026.

Esteban Solari les dio minutos a sus flamantes fichajes Sebastián Córdova y Christian Calderón, que poco pudieron hacer para evitar la derrota del conjunto universitario 1-0 ante América de Cali.

No fue un duelo sencillo para Pumas, pues enfrente se encontró a un rival que jugó con intensidad y que se presentó como un rival difícil para los del Pedregal, sobre todo desde los pies de Yeison Guzmán, autor del gol del triunfo.