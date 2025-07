Afición se rinde ante el “Hobbit” Bermúdez

Al medio tiempo del amistoso entre Jaguares FC y Potros de Hierro del Atlante, se vivió un emotivo momento con el homenaje al veterano jugador, Cristian “El Hobbit” Bermúdez, quien asistió para presenciar el encuentro desde las tribunas.

Años atrás el hoy jugador azulgrana, dejó huella en Chiapas como jugador del desaparecido Chiapas FC, equipo con el que destacó como un líder dentro del campo, si bien al final también pasó la amargura del descenso y desaparición de la franquicia.

Gabriel Orantes, a nombre de la directiva felina, en compañía de autoridades e invitados especiales, le hizo entrega de una playera del equipo, la cual Bermúdez no dudó en ponerse para luego dirigir un breve mensaje a los aficionados.

Pero no sólo eso, “El Hobbit” cruzó el campo para acercarse a saludar a los aficionados de la tribuna preferente y a la barra felina, con quienes de inmediato conectó.

“La verdad no me lo esperaba, fue una sorpresa y me siento muy privilegiado, muy emocionado y feliz de que se me reconozca; llevo jugando muchos años y estoy muy feliz de saludar a la afición y ver un partido más aquí en el estadio”, manifestó el jugador pocos minutos después de esta interacción con la afición.

“Al final -añadió- en el Futbol hay recuerdos alegres y tristes, pero al final es Futbol y eso pasa en todos los lados, pero siempre conectado con la afición, con el apoyo en todo el estado, aquí en Tuxtla, para mi es un privilegio estar aquí”

Más allá de los recuerdos que atesora de su paso por Chiapas, Bermúdez valoró las experiencia a las que se tuvo que adaptar, así como a las personas extraordinarias que conoció y que ahora pudo abrazar nuevamente con mucho cariño”.

Sobre su regreso a las canchas -tras sufrir una fractura de tibia y peroné que lo ha tenido entre algodones desde hace nueve meses- apuntó que está próximo y todo indica que estará participando en el próximo Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

“Ya estamos ajustando nada más detalles, ya para salir listos como de agencia, entonces un poquito más de paciencia, pero ya para el siguiente torneo estaremos”, aseguró.

Finalmente, el juga dor remarcó que su deseó es mantenerse jugando más tiempo profesionalmente, pues a sus 38 años de edad el retiro todavía no pasa por su mente.

“Tengo mucha energía, realmente me siento bien, me conservo, en algún momento va a llegar donde diga gracias al Futbol, pero todavía me siento con mucha energía y no pienso en eso”, sentenció.