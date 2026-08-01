Afición vive nuevas experiencias digitales

Súper Copa Roshfrans y Proline MX anunciaron una alianza que permitirá a los aficionados disfrutar el campeonato mediante nuevas experiencias digitales.

A partir del 1 de agosto, la comunidad oficial de la competencia estará disponible en la aplicación Proline MX. Los seguidores podrán participar en trivias diarias, juegos “arcade”, retos especiales y diferentes dinámicas para acumular puntos, avanzar en una clasificación mensual y competir por premios relacionados con el Automovilismo.

Para ingresar, los usuarios deberán descargar la aplicación desde Google Play Store y unirse a la comunidad oficial de Súper Copa Roshfrans.

Michel Jourdain Jr., director general del campeonato, destacó que la colaboración permitirá ofrecer una experiencia “más cercana, interactiva y emocionante”. Miguel Carderi, CEO de Proline MX, señaló que la plataforma también ayudará a atraer nuevos seguidores y fortalecer la relación con quienes ya disfrutan el deporte motor.