Aficionados, detenidos por golpear a seguidor de Gallos

Dos aficionados del América mancharon la victoria de las Águilas sobre el Querétaro del sábado pasado, pues golpearon a un seguidor de los Gallos Blancos, que terminó en el hospital debido a las lesiones que le provocaron.

En el partido del sábado, la afición azulcrema aguantó los relámpagos y la lluvia registrada en la tarde noche de ese día, algo que retrasó por más de una hora el arranque del encuentro correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2025.

Después de varios minutos de espera, los futbolistas del América y de Querétaro salieron al campo para dar inicio a su duelo. El canterano azulcrema Dagoberto Espinoza se encargó de dar el triunfo a su equipo.

Porras protagonizan pelea

De acuerdo con el propio Ministerio Público, el partido de las Águilas frente Gallos terminó con un total de 30 detenidos, debido a una riña que se registró entre ambos grupos de animación.

Ambas porras se encontraron en el bajopuente ubicado en Eje 6 Sur, donde se desató la golpiza. Fueron detenidos en su mayoría. Este suceso habría ocurrido después del juego entre las Águilas y los Gallos Blancos.

El periodista Carlos Jiménez (conocido como C4 Jiménez) compartió en su cuenta de X que dos aficionados del América fueron responsables de fracturarle el pómulo y la quijada a un seguidor del Querétaro, que terminó siendo trasladado al Hospital General Xoco.