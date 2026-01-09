Afinan detalles para el Selectivo Estatal

Como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil 2026, se llevó a cabo la reunión técnica del Campeonato Estatal Selectivo de Basquetbol 5, certamen que convocará a los mejores exponentes de la disciplina en Chiapas.

La reunión se desarrolló con presencia en sala y conexión vía Zoom. Entrenadores y representantes deportivos de distintos municipios conocieron los lineamientos generales del evento que se celebrará del 9 al 11 de enero en Tuxtla Gutiérrez.

Durante los trabajos se hizo el sorteo de grupos, así como la elaboración del rol de juegos, definición del sistema de competencia, criterios de arbitraje, aspectos técnicos y administrativos, además del protocolo de registro de equipos y lineamientos para la inauguración oficial.

El selectivo estatal se disputará en las categorías 2013-2012, correspondiente a 13 y 14 años, así como 2011-2010, de 15 y 16 años, en ramas varonil y femenil, lo que garantiza una amplia respuesta y un alto nivel competitivo.

Para esta etapa se tiene contemplada la participación de 372 personas, entre estas 310 atletas, divididos en 170 varoniles y 140 femeniles, además de 62 entrenadores, provenientes de municipios como Tapachula, Palenque, Comitán, Ixhuatán, San Cristóbal, Villa Corzo, Frontera Comalapa, Suchiapa, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez.

Los encuentros se desarrollarán en las canchas techadas del parque recreativo Caña Hueca y el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos, escenarios que albergarán una intensa actividad durante tres días.

Los equipos que resulten ganadores conformarán la base de la selección Chiapas, la cual participará en el regional de la zona sureste, programado para efectuarse del 26 al 29 de marzo en el estado de Quintana Roo.