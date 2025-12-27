Afinan detalles para la San Silvestre

La cuenta regresiva continúa rumbo a la décima edición de la Carrera San Silvestre Tuxtla, “La última y nos vamos”, una de las pruebas atléticas con mayor tradición en la capital chiapaneca, y como parte de los preparativos, el comité organizador confirmó la logística oficial para la entrega de kits de corredor.

Dicho proceso se llevará a cabo el martes 30 de diciembre, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo como sede las instalaciones del Hotel Holiday Inn Tuxtla, punto designado para que las y los participantes recojan su paquete antes del día de la competencia.

A nombre del comité organizador, Rey López Muñoz subrayó la importancia de presentar el boleto de inscripción en formato físico, requisito indispensable para la entrega del kit. Asimismo, recordó que las playeras conmemorativas se otorgarán conforme a disponibilidad, por lo que exhortó a la comunidad “runner” a acudir desde temprano para asegurar su talla.

De igual forma, informó que aún hay boletos disponibles, los cuales pueden adquirirse en Vips Poniente, en horario de 9:00 a 20:00 horas. El costo es de 350 pesos, que incluye playera oficial, número de corredor, hidratación durante el recorrido, servicios médicos, seguridad vial y medalla al finalizar la prueba. Además, un porcentaje de lo recaudado será destinado a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas, reforzando el carácter solidario del evento.

En cuanto al día de la carrera, el comité reiteró el llamado a tomar previsiones, ya que la competencia será el miércoles 31 de diciembre, arrancando en punto de las 6 de la mañana, con salida y meta en Vips Poniente, recorriendo las tradicionales distancias de 5 y 10 kilómetros.

Finalmente, se confirmó que habrá premiación en efectivo para los tres primeros lugares de los 10 km en la categoría libre, con bolsas de 2 mil 500 pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y mil al tercero, en ambas ramas. También se contemplan premios económicos para la categoría de capacidades diferentes, así como reconocimientos para los mejores de 5 km, masters y veteranos, cerrando el año con una auténtica fiesta atlética en Tuxtla Gutiérrez.