Afrontan duelo clave en Villahermosa

Con la confianza en alza tras sumar cuatro puntos en sus dos compromisos más recientes y con una notable irrupción de talento juvenil, Pavones ADMC visitará a Deportivo Nápoli para el duelo correspondiente a la jornada 23 del grupo 2 de la Liga TDP, a disputarse este sábado en el estadio Olímpico de Villahermosa.

Pavones se presenta en la undécima posición del sector con 29 unidades, hilando dos partidos sin derrota, y enfrente estará Nápoli, decimosegundo del escalafón, con 27 puntos. El equipo vive un repunte notable en la segunda vuelta, registrando dos triunfos, cuatro empates y un descalabro.

Nápoli presume solidez en casa, con apenas un gol recibido en sus tres compromisos como local, pero Pavones llega motivado tras conquistar una valiosa victoria como visitante ante Antequera FC.

El antecedente inmediato favorece a los chiapanecos, pues en la jornada 8 de la primera vuelta, Pavones ADMC se impuso por 1-0 con un tanto agónico al minuto 84, en el “nido”, la cancha del Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas.