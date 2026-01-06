AFSO otorga el Charity Award a GOAT MMA

La All Fight System Organization World United (AFSO) otorgó el reconocimiento Charity Award a la Serie de Eventos del Año para la liga amateur y profesional de Artes Marciales Mixtas GOAT MMA, originaria de Chiapas, México, por su impacto deportivo y formativo durante el pasado curso 2025.

El galardón fue certificado por el Dr. Attila Fuhrmann-Schütze, presidente mundial de la AFSO y entregado de manera virtual a Greatest of All Techniques (GOAT), empresa impulsada por la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, bajo la dirección del maestro Adán Castillejos Gallegos.

Dos funciones memorable

Durante el 2025, GOAT MMA se consolidó como una de las principales plataformas del MMA en el sureste del país, al organizar dos funciones en el octágono instalado en Fauna Club.

Una función combinó peleas profesionales y amateurs, y otra estuvo enfocada al cien por ciento en la proyección de nuevos talentos de Chiapas, así como de distintas regiones del sur, centro y norte de México.

La primera de estas carteleras se llevó a cabo en mayo y correspondió a la tercera edición de GOAT MMA. El combate estelar enfrentó al guatemalteco Erick “Pericka” Ruano contra el mexicoamericano Jesús “Diablo” Orta, con victoria para el representante de Guatemala.

En la misma velada se efectuó un duelo internacional entre Nicaragua y México, en el que Cristopher “El Titán” Reyes se impuso ante Alexis “Coupala” Rodríguez, dando el triunfo a Centroamérica.

En dicho evento también participaron contendientes de Coahuila, Chihuahua, Campeche, Oaxaca y Chiapas, y sirvió como escaparate para que los atletas fueran observados por la liga internacional mexicana Budo Sento Championship, con la presencia del “matchmaker” y sensei Omar Nagore.

Para noviembre del mismo año, GOAT MMA presentó una segunda función, enfocada en el desarrollo de peleadores amateurs, con una cartelera integrada casi en su totalidad por talento chiapaneco, además de atletas de Veracruz, Tabasco y Morelos.

Ambas veladas fueron transmitidas en vivo y grabadas para validar resultados ante la organización Tapology, con el objetivo de fortalecer el récord profesional de los competidores y proyectarlos al ámbito internacional.

Reconoció a los mejores

Cabe señalar que la AFSO avaló durante 2025 diversos eventos y competencias internacionales, entre estos el Campeonato Abierto LSM de Jiu Jitsu Brasileño, organizado también por la EFA Chiapas y celebrado a finales de año en Tuxtla Gutiérrez.

En cuanto a los principales reconocimientos otorgados por la AFSO, Alexander Epp (Alemania) fue nombrado Luchador del Año en la categoría masculina; la Association Sportive et Culturelle de Terre Saint recibió el premio a Equipo Pro del Año; Bodensee Fight Night fue distinguido como Evento del Año; Bernd Kormaier fue incluido en el Salón de la Fama de la AFSO, el máximo honor del organismo, y AFSO Reino Unido sobresalió como el país más activo del año entre más de 30 naciones.

Estos premios correspondientes al curso 2025 destacan la contribución, el compromiso y la excelencia de individuos y organizaciones dentro de la comunidad internacional de las Artes Marciales.