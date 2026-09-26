AGA Racing Team inicia defensa del título

El AGA Racing Team comenzará su participación en “El Chase” de Nascar México Series, instancia decisiva integrada por cuatro carreras que arrancan desde este domingo.

La escudería jalisciense buscará refrendar el título obtenido en 2025 junto al piloto Alex de Alba y el primer desafío será en el Óvalo Aguascalientes México (OAM), circuito de 1.4 kilómetros donde el equipo ya consiguió una victoria durante la quinta fecha de la temporada, antecedente aumenta la confianza para iniciar con fuerza la defensa de la corona.

En segundo lugar

Alex de Alba llegará a la etapa final ubicado en el segundo lugar de la clasificación general, con 2,012 puntos a bordo del auto número 14 patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch.

El campeón defensor se encuentra a solo tres unidades del líder Rubén García Jr., por lo que el primer compromiso podría modificar las posiciones en la lucha por el título.

La carrera, denominada “Aguascalientes El Gigante de México 170”, se disputará este domingo a partir de las 13:40 horas y tendrá una extensión de 170 vueltas. Esta será la primera de las cuatro oportunidades con las que contará el AGA Racing Team para sumar puntos y mantenerse en la pelea por el campeonato.

El round inicial de “El Chase” formará parte de la décima fecha de Nascar México Series y marcará el comienzo de una exigente batalla por la corona donde la tensión y presión para los contendientes se elevará al máximo.