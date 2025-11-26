AGA Racing Team va por su 6° título

Semana decisiva para el AGA Racing Team en la GTM Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans 2025, peleando en el autódromo de Monterrey por refrendar su título en la gran final, a celebrarse este sábado 29 de noviembre en territorio regiomontano.

El equipo tapatío está listo para salir a la pista en busca no solo de incrementar el número de triunfos en la Súper Copa Roshfrans, que hasta ahora es de 13. Salvador de Alba Jr. ha tenido un año dominante al mando del auto 1, para ser el piloto con más victorias y colocarse en el segundo sitio de la tabla general al sumar un total de 723.5 unidades por 732 del actual líder, Emiliano Richards, tan solo 8.5 puntos de diferencia.

Será este viernes cuando comience la actividad en la pista regiomontana con las prácticas y calificaciones, para finalmente el sábado disputar los dos últimos “heats” de la temporada 2025, con 40 minutos de duración cada uno, empezando en punto de las 10:45 horas.