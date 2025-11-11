AGA Racing Team y Alex de Alba, campeones

En un final para la historia y con un cierre de alarido, Alex de Alba se convirtió en el Campeón 2025 de Nascar México Series, dando al AGA Racing Team, su tercer título de la máxima categoría y el segundo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla.

Terminó la campaña 2025 para el AGA Racing Team, cumpliendo con la fecha 14 del calendario y con un Alex de Alba en plena forma tras haberse erigido previamente como el mejor de la Temporada Regular.

Al mando del auto 14 —patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch— Alex vio la bandera verde desde el 5° sitio de la parrilla de salida, teniendo un ritmo sumamente interesante a lo largo de la primera mitad, hasta que una entrada a “pits” le hizo ir a la parte trasera del contingente.

Gran cierre de carrera

La carrera nombrada “Puebla 110” se tornó sumamente complicada debido a los distintos contactos que cortaron la misma, dando un final con banderas verde, blanca y a cuadros, en el que Alex de Alba tuvo su graduación automovilística, en una final llena de emoción para cruzar la meta palmo a palmo junto a Max Gutiérrez, siendo cuarto general pero el mejor ubicado de los cuatro contendientes a la corona, llevándose el título a casa.

Este resultó el primer campeonato para el de San Luis Potosí, así como el tercero de Nascar México Series para las vitrinas del equipo tapatío AGA Racing Team, cerrando un año de ensueño y haciendo valer su condición de campeón de la Temporada Regular.

De esta forma culminó una temporada más para el AGA Racing Team en Nascar México Series, continuando como uno de los grandes protagonistas en las pistas mexicanas.

Rovelo fue el vencedor

Al margen de la resolución del campeonato, tres nombres brillaron en esta última carrera desarrollada en Puebla, siendo el principal el del piloto de ascendencia chiapaneca, Rubén Rovelo, quien logró la “pole position” y al final cruzó la meta en el primer lugar para darle la gloria a la escudería Alessandro’s Racing. La segunda posición fue para Eloy Sebastián y en 3º se colocó Xavi Razo.