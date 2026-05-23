AGA Racing Team y Alex de Alba Jr., con Top 5

Puebla se convirtió en el cuarto desafío del año para el equipo tapatío AGA Racing Team, cumpliendo con la primera mitad de la temporada regular de Nascar México Series 2026, firmando un sobresaliente Top 5 en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

La historia para Alex inició con una sesión de calificación positiva al volante del auto 14 —patrocinado por AGA de Manzana, Red Cola y Skarch—, marcando vueltas rápidas en el circuito de 2 mil 590 metros de longitud, para llevarse el tercer sitio de la parrilla para la competencia pactada a 75 vueltas.

Ya en el inicio de La Poblana 75, Alex mostró un ritmo interesante, llegando al “stage” en el noveno lugar tras las primeras 30 vueltas completadas. Sin embargo, la segunda parte de la vibrante carrera no fue nada sencilla; se dieron diversos contactos cerca del final, convirtiéndose en fundamentales el combustible y la estrategia.

Un cierre positivo en verde, blanca y cuadros se registró para el equipo con sede en Guadalajara al cruzar la meta en el quinto lugar general, logrando un Top 5 que deja una cosecha de puntos importantes para la mitad de la temporada regular.

El próximo paso del AGA Racing Team en Nascar México Series será el 7 de junio en una de las pistas más desafiantes del campeonato, en la quinta fecha de la temporada 2026, a celebrarse en el Óvalo Aguascalientes México.