Agónico triunfo para Jaguares del Llano

El torneo Zenit Pro de la Liga Palapa llegó a su fin la noche del viernes con una gran final disputada entre León y Jaguares del Llano en la cancha de Ultra Sport, en un duelo lleno de emociones, goles, roces y dramatismo hasta el último segundo, ya que culminó con un 3-3 en el tiempo regular. Los vencedores se quedaron con el título al derrotar a su rival con un 4-3 en la tanda de penales. Desde el silbatazo inicial, los dos equipos mostraron una propuesta ofensiva, dejando en claro que no especularían. La intensidad de las acciones fue constante, con entradas fuertes, llegadas de peligro y un ritmo que no decayó en ningún momento. La apertura del marcador fue obra de Adrián López al minuto 7. El jugador de León aprovechó un rebote a tres cuartos de cancha para ejecutar un potente disparo que venció al arquero. Jaguares no tardó en reaccionar. Con inteligencia en la distribución del balón y presión en campo contrario, lograron emparejar el marcador gracias a una jugada individual de Jorge Cuello, quien sacó