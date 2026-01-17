Agradecen distinción a Salvador Anzueto

Impulsor de la práctica de disciplinas como el Atletismo, el Triatlón y la Natación en Chiapas —entre otras—, el nombre de Salvador Anzueto Rosales volvió a figurar en el escenario deportivo actual con el programa de Becas al Mérito Deportivo del Instituto del Deporte de Chiapas, con el cual se contempla beneficiar a muchos deportistas este año.

El maestro de Educación Física, que en vida tuvo una trayectoria deportiva de más de 60 años como atleta, entrenador y directivo, fue recordado cariñosamente por su esposa, la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, quien agradeció esta distinción.

“Mi esposo fue una persona que hizo mucho por el deporte, trabajó con muchas generaciones, en diferentes instituciones educativas, y es un gran orgullo para nosotros como familia el que este proyecto lleve el nombre de Salvador Anzueto”, aseguró.

En cuanto al programa de becas, es oportuno mencionar que, de acuerdo con el nivel de rendimiento deportivo, contempla estímulos desde 5 mil, 6 mil 500, 8 mil 500 y hasta 10 mil pesos mensuales para las y los beneficiarios.

“Pienso que es muy bueno para el deporte en Chiapas el que haya este tipo de proyectos donde se pueda estimular a jóvenes a practicar el deporte, a que cada vez sean mejores. Creo que es algo muy importante para el deporte estatal”, comentó la también seleccionadora estatal de Natación.