Aguascalientes es para el Sidral Aga Racing Team

El Óvalo Aguascalientes México fue testigo de un nuevo triunfo del Sidral AGA Racing Team en la categoría Gran Turismo México (GTM), cerrando con broche de oro su participación en la sexta fecha de la Súper Copa, con la bandera a cuadros en manos de Salvador de Alba Jr. y Jorge Garciarce.

Los pilotos comenzaron con dificultad la carrera, a pesar de salir desde la “pole position” conseguida el día sábado, para terminar en el quinto sitio de los Pro 1, con lo que firmaron el Top 5.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir, arrancando en el séptimo escalón en el “heat” que ponía punto final a un día lleno de emociones. La dupla logró ir paso a paso remontando, hasta irse al primer sitio en la última parte de la competencia pactada a 50 minutos, alzando de esta forma el triunfo y confirmando su condición de favoritos al título.

Para el dúo del auto 4 de Sidral Aga y Red Cola, formado por Axel Matus y Diego Reyes, las cosas comenzaron de manera accidentada tras un contacto que los dejó fuera en la segunda mitad de la justa, para terminar en el sitio 12.

Ya en el último compromiso del día, todo mejoró para ellos, a pesar de perder algunos puestos luego de arrancar en la “pole”, sumando un Top 10 a su cuenta luego de cruzar la meta en el lugar número 7.

Ahora se avecina un largo receso para el Sidral AGA Racing Team en la GTM. Será el próximo 1 de octubre cuando se reanude la actividad de la Súper Copa 2023, con su fecha semifinal en el autódromo Miguel E. Abed, de Puebla.

GTM Pro 1

El potosino Alex de Alba se quedó con el triunfo en la carrera 1 de la GTM Pro1. El piloto oriundo de San Luis Potosí, que en esta ocasión remplazó al tamaulipeco “Manolín” Gutiérrez, hizo las 42 vueltas al circuito de mil 847 metros de extensión en un tiempo acumulado de 51:50.845, seguido por la dupla de Emiliano Richards y Pablo Pérez de Lara con 51:52.860, mientras que el capitalino Homero Richards y el tapatío Marco Marín terminaron en terceros con 51:54.151.

“Me voy feliz de tierras hidrocálidas porque he ganado una carrera que en algunos se me complico. Afortunadamente no perdí la cabeza y eso me otorgó la victoria”, expresó Alex.

Tractocamiones

En una carrera que puso de pie a los aficionados que se dieron cita en el Óvalo Aguascalientes México, Paul Jourdain de Grupo Zapata se impuso en la división de los Tractocamiones.

Jourdain, Richards, Tovar, Dueñas y Majo Rodríguez cruzaron la meta separados por muy poco y eso prendió a los hidrocálidos, que aplaudieron lo realizado por estos pilotos en la pista. “Una carrera que, considero, fue una de las mejores del año, y con estos cien puntos me pongo de lleno en la pelea para retener el campeonato que conquisté el año pasado”, dijo Paul.

Homero de Grupo Zapata comentó que la podría haber ganado en los últimos metros, pero que Jourdain defendió muy bien la posición. No muy contento estaba Tovar de Shell-Rimula a pesar que subió al podio, porque consideraba que tenía todo para ganar, pero lamentablemente no pudo lograrlo.