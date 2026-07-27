Aguilar, en selección mexicana subcampeona

La Selección Mexicana Femenil U15 finalizó en el segundo lugar por equipos durante el Campeonato Panamericano de la categoría, celebrado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

El certamen reunió a las mejores luchadoras juveniles de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú y Puerto Rico, y el anfitrión México, que contó con la participación de la atleta Paulette Aguilar Montejo, originaria de Ocosingo, quien integró el representativo nacional y sumó experiencia en una competencia de carácter internacional dentro de la categoría de los 35 kilos.

Estuvo acompañada por el entrenador chiapaneco, Quintín Gerardo Vázquez, quien remarcó que su pupila llegó a este evento siendo un año menor en la categoría por lo que el próximo año el objetivo será regresar con más fuerza para buscar la medalla panamericana.

Destacada participación

México consiguió una importante cosecha de preseas en diferentes divisiones: en los 33 kilogramos, Alison Sofía Peña Peña Licón conquistó la medalla de plata, mientras que Vioreny Revilla Miranda obtuvo bronce en 42 kilogramos.

En 46 kilogramos, Katia Yamileth Ramos Espinoza alcanzó el 2º lugar; por su parte, Dayhana Jadira Bernal Rodríguez ganó plata y Brianda Ailen Cruz López se quedó con el bronce en 50 kilogramos.

La cosecha continuó en los 54 kilogramos, donde Aireli Darani Acosta Maldonado obtuvo plata y Naomi Abigail Castro López consiguió bronce. Samantha Goretti Víctores Valadez subió al segundo escalón del podio en los 58 kilogramos.

En las divisiones superiores, Génesis Lizbeth Cosgallom Martínez logró plata en 62 kilogramos; en 66 kilogramos, Luna Zoe Nava Guzmán terminó en 2º lugar y Ximena Hernández Hernández obtuvo la medalla de bronce.