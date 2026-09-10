Águilas FC se corona en el Héroes Bonampak

Águilas FC se erigió campeón del Torneo Héroes Bonampak tras superar por 4 goles a 2 Santos FC, en una dramática y por demás tensa final disputada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Ambos accedieron al partido definitivo por caminos opuestos, pues mientras que las Águilas batallaron para dejar en el camino al Ice Cars FC, Santos FC llegó por la vía libre, pues su eliminatoria se decidió por la vía administrativa.

Duelo totalmente parejo

Tal y como se ha dado en finales recientes, ninguno de los equipos quería cometer errores que dieran ventaja al rival, lo que dio como resultado un encuentro tenso y cerrado de inicio a fin.

Incluso, en los dos primeros periodos no cayeron goles, trasladando la tensión a las tribunas, donde los aficionados intentaban empujar a sus respectivas escuadras al triunfo.

En los siguientes dos periodos la paridad se mantuvo, aunque con una anotación por bando, para mandar el duelo a tiempos extra con el 1-1.

En dicha instancia, las fuerzas seguían igualadas. Aunque Frank Méndez había logrado adelantar a Santos FC, vino el tanto del oponente para el 2-2.

Fue sobre el final del partido cuando Águilas FC mostró mejor fondo físico y aprovechó los errores del rival para marcar dos goles y llevarse la victoria por 4-2, teniendo como el gran héroe a Germán Santos, quien se despachó con un “hat-trick”.

Premiación final

Al concluir las acciones, la directiva de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, llevó a cabo la ceremonia de entrega de trofeos a los campeones Águilas FC y a los subcampeones de Santos FC. Ambos se llevaron un jugoso premio en efectivo.

Asimismo, se hizo la entrega de reconocimientos especiales, resaltando la distinción para el histórico campeón de goleo, Leonardo Hernández, que dejó un récord de 102 goles para el club Águilas FC en la temporada regular.

El Guante de Oro como mejor portero para Guadalupe de Jesús Martínez Rodríguez, por sus atajadas con el Deportivo Enbe.