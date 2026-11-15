Águilas FC y Brasil quieren dar el salto

Una crucial sesión dominical se vislumbra en el Torneo Héroes Bonampak, que vivirá su novena jornada, en la cual dos clubes —Águilas FC y Brasil FC— tendrán la oportunidad de disputar su duelo de la programación regular y otro más pendiente, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El primero en entrar en acción será el cuadro de Águilas FC, que enfrentará a Alcohólicos, en punto de las 8:00 de la mañana. Este podría ser incluso el llamado “partido de la jornada” por el atractivo que despierta, toda vez que los emplumados expondrán su calidad de invictos —con dos triunfos y un empate— aunque de momento aparecen en 9º con 8 puntos y enfrente tendrán a los bebedores, que son sublíderes de la competición con 20 unidades.

Al terminar, Águilas FC no tendrá descanso, pues deberá afrontar su partido pendiente contra Barrio Fino, escuadra que figura en el 6º lugar con 10 unidades.

Brasil entra en acción

El otro cuadro con doble participación para este domingo, Brasil FC, iniciará su maratónica labor a las 10:00 de la mañana, enfrentando al 4º lugar del escalafón, Ambulancias Colibrí FC, equipo que cuenta con 12 unidades.

Los brasileños buscan rebasar en la clasificación a las aves de la salud, toda vez que al momento su rival está en el 5º lugar del torneo con 10 unidades.

Al terminar, los brasileños también deberán afrontar su duelo pendiente, que será ante Jaguares FC, equipo que marcha en 8º con 9 puntos.

Otros encuentros

La fecha 9 del popular campeonato capitalino depara otros tres partidos que se disputarán a partir de las 12:00 del día, iniciando con el choque entre el sotanero, Bravos FC, que buscará sumar sus primeros puntos de la temporada ante Botafogo FC, que es 10º con 3 unidades.

A la 1:00 de la tarde será el turno de Cayuco FC (3º) de buscar mejorar su cosecha actual de 16 unidades ante Samba FC (11º), equipo que tampoco sabe lo que es sumar en esta campaña.

Y para cerrar las hostilidades, a las 2:00 de la tarde, Barcelona —7º con 9 puntos— se medirá al líder, Ice Cars FC, que tiene 23 unidades hasta el momento.