Águilas FC y Santos FC disputan la corona

Las escuadras de Águilas FC y Santos FC se enfrentan por el título del Torneo Héroes Bonampak este domingo a las 11 de la mañana, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Ambos accedieron a la final por caminos muy diferentes, pues mientras que las Águilas sortearon una serie dramática, para Santos FC la vía fue libre, pues su eliminatoria se decidió por la vía administrativa.

Águilas FC había superado por 7-4 al Ice Cars FC en la semifinal de ida, por lo que en la vuelta el objetivo era impedir que su oponente les gana por diferencia de tres goles, lo que al final logró al igualar 3-3 y llevarse la victoria global por 10-7.

Por su parte, Cayuco FC dejó escapar su boleto al no presentarse a tiempo al encuentro, perdiendo default (0-3) ante Santos FC, que en automático se quedó con el pase.

Final de Copa

Previamente se disputará el partido por el título de Copa, entre Deportivo Enbe y Ambulancias Colibrí FC. Para estos equipos también se presentó la misma situación que para los finalistas de liga, toda vez que las aves de la salud sufrieron para conseguir su boleto, mientras que su rival lo hizo por la vía administrativa.

Ambulancias Colibrí FC dejó en el camino a Santa Cruz tras empatar 2-2 en la ida y llevarse el triunfo en la vuelta por 4-3, con “hat-trick” de Julio Ozuna, para llevarse el global 6-5.

Al finalizar las acciones en el terreno de juego, la directiva de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, llevará a cabo la ceremonia de entrega de trofeos a los campeones de ambos torneos.