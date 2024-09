Águilas USUR empieza a levantar el vuelo

El vigente campeón de la Liga Guerrero Zoque, Águilas USUR, empieza a elevar el vuelo hacia la cima del Torneo Héroes Bonampak, tras lograr una contundente goleada de 10 a 4 sobre Leones Negros, en duelo efectuado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

Bersaín Córdoba se alzó como la figura del triunfo al marcar cinco dianas, mientras que Margarito Gamboa abonó un “hat-trick” y Eduardo Martínez cerró la cuenta con un doblete.

Por los melenudos se destacó Gael González con par de goles, mientras que Ángel Hernández y Javier Mier pusieron las otras anotaciones.

De esta manera, Águilas sumó su segunda victoria a cambio de una derrota, con un juego pendiente por disputar, en tanto que Leones Negros sufrió su segundo revés de la campaña, a cambio de dos triunfos.

Otro equipo que logró reaccionar en esta fecha fue el de Justo Abogado FC, que venció 5-4 a Clínica FC, mejorando así su registro a tres victorias, por solamente un tropiezo.

Diego Cárdenas y Alan Gómez lideraron la victoria de los “licenciados” con sendos dobletes, mientras que Ronaldo Chacón puso el otro gol; del lado rival los tantos fueron de Ameth Chacón (2), Diego Murillo y un autogol del rival.

Por su parte, Galácticos pudo registrar su primer triunfo de la campaña, a costa de Impresos Tuxtla, al que venció al son de 4 goles contra 1.

Erick Álvarez encabezó la victoria con un doblete, mientras que César Castellanos y Limberg Hernández también marcaron; por el rival el gol de la honra fue obra de Ángel Hernández.

Finalmente, vale la pena aclarar que debido a las lluvias, la directiva de la Liga Guerrero Zoque —que preside Carlos Castillo Ramírez— se vio obligada a aplazar los siguientes partidos: Death End vs Tapachula; Aston Villa vs San Cruz; Peña FC vs Coctelería Submarino; Grado Cero vs Terrenales y Sporting Tux vs Brasil FC.