Aguirre presenta última convocatoria

El entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, presentó la última convocatoria del año para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, una lista marcada por novedades y ausencias importantes. Para los duelos frente a Uruguay y Paraguay, el técnico incluyó a Armando González, Obed Vargas y Jorge Ruvalcaba, quienes atraviesan por un buen momento en sus clubes y recibirán una oportunidad en el cierre del 2025.

Aguirre aprovechará estos encuentros para afinar detalles en su proyecto rumbo al Mundial 2026. Las lesiones continúan complicando la conformación del plantel, lo que abrió puertas a nuevas opciones. Entre los ausentes vuelve a destacar Guillermo Ochoa, quien no ha sido considerado desde la Copa Oro del verano pasado. Aunque existen versiones que colocan al veterano arquero en la próxima Copa del Mundo, el técnico ha reiterado que el llamado dependerá del rendimiento en sus clubes. Ochoa, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, acumula tres triunfos en siete partidos.

Los dos amistosos se jugarán en escenarios con fuerte presencia mexicana. El primero será en Torreón, Coahuila, ante Uruguay, y servirá también para presentar la nueva indumentaria rumbo al mundial. El segundo tendrá lugar en San Antonio, Texas, frente a Paraguay. Ambos rivales están clasificados a la justa del 2026 y podrían cruzarse con México en la fase de grupos.

Aguirre mantiene dudas en posiciones clave. El lateral derecho continúa sin dueño, por lo que seguirá con rotaciones en ese sector. La portería también sigue en análisis, pues el estratega ha convocado a más de seis guardametas en busca del titular que lo acompañe rumbo al mundial.

Los encuentros de noviembre significan el cierre de un año exitoso para Aguirre, quien conquistó la Copa Oro y la Nations League, devolviendo al Tricolor un papel dominante dentro de Concacaf. La actividad de la selección continuará en enero, cuando se planean dos amistosos en Centroamérica, y en marzo del 2026 se espera otra convocatoria que podría coincidir con la reapertura del estadio Azteca.